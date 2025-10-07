モデルの滝沢眞規子（47）が6日、作り置きのおかずを詰めた“愛妻弁当”を公開した。

これまでも「#タキマキ弁当」をつけて、バリエーション豊かなおかずを詰めたお弁当の写真をInstagramに投稿してきた滝沢。YouTubeでは、広々とした自宅キッチンで作り置きおかずを調理している様子も公開していた。

5日に更新したInstagramでは、「お休みの朝に作り置きです。なんとなく最近バタバタしていたせいか、ちょっとお休みしていた夫のお弁当をまた作ろうかなと思います」とコメントし、ナスの煮びたしやひじきの煮物など6種類の作り置きおかずを公開。

翌日の投稿では、「きょうは桜エビと新しょうがのご飯と牛肉のしぐれ煮、あとは作り置きです。久しぶりのお弁当でもいつもとそう変わりないけど、作って喜んでくれる人がいるのは楽しい」とつづり、作り置きのおかずを詰めた愛妻弁当を披露した。

この投稿には「栄養満点、美味しそう」「作り置きの副菜さっそく入ってますね」など、多くのコメントが寄せられている。