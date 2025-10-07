現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

10月5日放送の第38回「地本問屋仲間事之始」では、およそラスト4分に衝撃展開が…。

そこでの歌麿と蔦重のやりとりがSNSなどで話題になっています。

＊以下第38回のネタバレを含みます。

＜第38回のあらすじ＞

蔦重が歌麿（染谷将太さん）のもとを訪ねると、体調を崩し、寝込むきよ（藤間爽子さん）の姿があった。

そんな中、蔦重は鶴屋（風間俊介さん）のはからいで、口論の末、けんか別れした政演＜京伝＞（古川雄大さん）と再会するが…。



一方、定信（井上祐貴さん）は平蔵（中村隼人さん）を呼び、昇進をちらつかせ、人足寄場を作るよう命じる。

さらに改革の手を緩めない定信は、学問や思想に厳しい目を向け、出版統制を行うことに…。

きよの死体を前に絵を描き続ける歌麿

歌麿の弟子・菊麿の報告を受け、歌麿のもとへ急ぎ向かった蔦重。

そこには妻・きよの死体に寄り添い、ひたすらに絵を描き続ける歌麿の姿が…。

ハエが舞う腐乱死体を前に「旅立たせてやれ」と話す蔦重に対し、「まだ生きてっから。人の顔ってよくよく見ると毎日変わんだ」「おきよはまだ変わってっから、生きてる」と言い張る歌麿。

すると蔦重は歌麿の手を取り、きよの頸動脈を触らせることで死んでいることを認識させようとします。

お前は鬼の子なんだ！

しかしそれでも認めようとはせず、きよの手を吸おうとする歌麿。

やむなく蔦重は強引に遺体から引きはがすと、使用人に部屋から運び出すように命じます。



「おい！おきよはまだ生きてるんだよ！おきよはまだそこにいんだよ！」と抵抗する歌麿でしたが、遺体が運び出された後の畳には黒い染みが…。

号泣しながらその染みにしがみつく歌麿に対し、「お前は鬼の子なんだ！ 生き残って命描くんだ！ それが俺たちの天命なんだよ」と懸命になだめる蔦重。

しかし蔦重に抱きしめられた歌麿は感情を爆発させたまま、その背中をひたすらに殴り続けるのでした。

視聴者の反応

今回の話から3話さかのぼった35話で夫婦となった歌麿ときよ。その幸せはたった3話で露と消えてしまいました。しかも待っていたのはあまりにも悲しい結末で…。

その壮絶な展開、そして脚本を前に、視聴者の間ではさまざまな意見が飛び交っています。

「絶望する歌麿に対し、瓦礫の下敷きになった母親から呼ばれた『鬼の子』という言葉でしかこの世に繋ぎ止められないなんて」「蔦重に『お前は鬼の子なんだ』って言わせる脚本家が鬼…」「森下佳子、容赦がなさすぎる…」「『お前の天命なんだよ』じゃなくて『俺たちの天命なんだよ』なの、優しさが滲んでいて、このドラマの蔦重の台詞で一番好きかも」「同じ森下脚本『JIN -仁-』の世界線ならペニシリンで助かる命なのに…」「べらぼう終盤戦面白すぎるなオレたちの森下センセェ」「最後３分阿鼻叫喚。この回から観た人、これが森下大河です」といった声がみられていました。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。