◇ナ・リーグ 地区シリーズ第2戦 ドジャース4―3フィリーズ（2025年10月6日 フィラデルフィア）

先発の柱が実力をしっかりと出し切った。ドジャースのブレーク・スネル投手（32）が6日（日本時間7日）、フィリーズとの地区優勝シリーズ第2戦に先発。6回1安打無失点の好投で今ポストシーズン（PS）2勝目を挙げた。

抜群の安定感だった。初回2死からハーパーを四球で歩かせたが、ボームをニゴロに仕留めてリズムをつかむと、4回まで無安打投球を継続。4回2死からストットにこの日初安打を許すが、後続を確実に断った。0―06回には1死からの連続四球で一、二塁のピンチを招いたが、ハーパーをスライダーで空振り三振、ボームをチェンジアップで三ゴロに仕留めて無失点。「序盤が大事だったと思う。相手がどんな攻め方をしてくるかを見極めて、自分がどう攻めるかを考えていた。相手のアプローチを読みながらどう攻めるかを探っていった」。頭脳的な投球が光った。

7回に味方が4点を先行し、勝利投手の権利を得た。投手陣は4―1の9回に1点差にまで迫られ、なおも2死一、三塁の局面まで進んだが「勝つと分かっていたし、自信もあった」と勝利を信じて疑わなかった。

バント処理など守備でもビッグプレーも出た。1死三塁からストットのバントを三塁手・マンシーが猛チャージして素早く捕球。三塁ベースカバーに入った遊撃手のベッツに送球し、二塁走者・カステラノスをタッチアウトしてピンチの芽を摘んだ。「チーム全員があの瞬間は盛り上がった。みんなが正確にプレーして、あのプレーを成功させたのは本当に驚異的だった」と振り返った。

PS開幕戦となったレッズとのワイルドカード第1戦に先発し、7回2失点と好投。この日で今PS2勝目となった。PSはパドレス時代の22年に登板したドジャースとの地区シリーズ第3戦から4戦4勝。2度のサイ・ヤング賞受賞を誇る左腕が、2年連続ワールドチャンピオンを狙うチームで特別な存在感を放っている。