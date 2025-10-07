ガザ地区での衝突が始まってから7日で2年です。南部ハンユニスで避難を続ける男性がANNの取材に応じ、和平案の中身に関わらず戦闘を停止するよう訴えました。

【映像】「息子の治療を受けさせることが私の願い…」避難者の声

「もし戦闘が止まったら、海外で息子に治療を受けさせることが私の願いです。ガザ地区では彼に適切な医療を提供する方法がないからです」（ラミー・アブ・ナスルさん、以下同）

南部ハンユニスで取材に応じたアブ・ナスルさん（48）は、この2年間で15回ほど避難を余儀なくされたと明かします。多くの家族を失ったほか、イスラエル軍に銃撃された18歳の息子は、手足に麻痺が残り身動きがとれません。

2023年10月7日に一連の衝突が始まって以降、ガザ地区での死者は6万7160人にのぼりました。和平案の実現に向けた協議も始まりましたが、イスラエル軍は攻撃を継続していて犠牲者は増え続けています。

「空爆は一瞬たりとも止むことがありません。毎日死者が出て、激しい空爆のせいで夜も眠れません。正直なところ和平案をハマスが受け入れたと聞いた時は、みんな喜んでいました。しかし、私たちが苦しい避難生活から解放され、みんなが自分の家や地域に戻ることができるようになるまでは、本当の幸福などありません。トランプ氏の和平案がガザに有利かイスラエルに有利かに関わらず、我々が望むのは戦闘が止まることです」

一方でアブ・ナスルさんは、戦闘終結後はパレスチナ人がガザ地区を統治することを望んでいると語りました。（ANNニュース）