少ない運動量で大きな効果を得る「スロトレ」開発者で、自らもボディビルダーとして活躍した元東大名誉教授の石井直方さん。2024年2月に逝去されてからも、「難しいことを簡単に」まとめられている著作からは多くの学びがあります。そこで、健康寿命を延ばすために重要な「筋力」や、シニアに適した筋トレ方法を解説した『シニアのための筋トレ学 「生活筋力」の土台をつくる方法』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】健康寿命をのばす最強の習慣は筋トレ！『シニアのための筋トレ学 「生活筋力」の土台をつくる方法』

人は何歳まで生きられるのか？

加齢は避けて通ることのできない生物の宿命です。過去最高を更新したという日本人の平均寿命は、男性が約81歳で、女性が約87歳（2023年）であることはすでに述べた通りです。

一方、明治・大正、そして昭和の1940年代までの平均寿命は45歳前後。平均寿命が50歳を超えるようになったのは、第二次世界大戦以降であることがわかっています。

昔の人の平均寿命が短いのは、現代人に比べて生物学的にからだが弱かったからのように勘違いするかもしれませんが、実際はそうではありません。

昔は乳幼児の死亡率がきわめて高く、さらに若年であってもさまざまな疾病による死亡リスクが高かったため、全体としての生存年齢が押し下げられたことによります。

歴史を振り返ってみれば、江戸時代の人であっても90歳くらいまで長生きした人たちはもちろんいますし、徳川家康は73歳まで生きています。

どうしてこんなにも平均寿命が延びたのかといえば、現代ではとくに医療技術の進歩と、栄養面、衛生面での社会環境の改善によって、若くして亡くなってしまう人の数がぐんと減ってきたためと考えられます。

これまでの記録上、世界で一番長生きの人は122歳

「人生100年時代」といわれる今日、本当のところ、ヒトは何歳まで生きられるのでしょうか。

細胞の分裂回数などをもとに生物学的に推定すると、120歳くらいだといわれています。

また、人口統計に基づく年齢別の年間死亡率（生命表）からも、死亡率が100％となる年齢が男女とも約120歳となることから、ヒトの最長寿命（限界寿命）は120歳くらいと推定されます。

実際、これまでの記録上、世界で一番長生きの人は122歳のフランス人女性とされていますので、推定値としてはほぼ合っているといえるでしょう。おそらく、それは今も昔もそれほど変わらないのではないかと思います。

結局、ヒトのからだが強くなったから平均寿命が延びたわけではなく、ヒトの生命をサポートするさまざまな要素が整ってきたからということなのです。

医療技術しかり、食料事情や衛生環境しかり、そして社会環境もまたしかり……。

長生きするようになると、別の課題が生じてきた

先に筋肉を使わなくてもいい世の中になったといいましたが、筋肉を酷使しなければいけない世の中のほうがいいのかといえば、もちろんそうではありません。

もし、食料事情が悪く、かつ重労働をみずからに強いなければ生き残れないという状況が50〜60代になっても続いている激しい生存競争の世の中であれば、それはまたそれで問題があるものです。

端的な例を挙げれば、野生の世界における生存競争。それはまさに激しく非情であるのが当たり前であり、平均寿命の観点からいえば、だからこそとても短い。弱肉強食の世界では、筋肉が衰え始めた時点で、直ちに命が危なくなってきます。

それに対して社会をつくる生き物としてのヒトは、互いに助け合いながら環境を整えることによって、若くして死んでしまわないような方策を考えてきたと考えられます。

それによって、激しくからだを動かさなくても、三度の食事を安定的に口にすることができ、かつ毎日十分な睡眠がとれるという平穏な世の中になってきたのは間違いなく大きな進歩です。

そして、そのプラスの部分が結果的に平均寿命を延ばしてきたといえるでしょう。

ところが、長生きするようになってくると、また別の課題が生じてきました。すなわち、それまで生存に対する大きな脅威であった疾病や栄養失調などの課題が克服されると、今度は筋肉そのものの加齢変化という問題が顕在化してきたのです。



筋肉の維持が健康の基盤となる理由

筋肉とは基本的にからだを動かすためのものです。したがって、筋肉が衰えてしまうと、立ち上がって目的とするところに自由に移動することが困難になってきます。

そして、それに起因する日常活動の減弱は、呼吸器、循環器、さらには脳・神経系の機能も低下させ、二次的に健康を脅かします。

さまざまな身体機能の維持には、まずはからだを動かす筋肉が必要といえるのです。筋肉が弱って身体諸機能が低下すると、それによってさらに筋肉が衰える……まさに負のスパイラルです。

ところが、1980年代くらいまでの健康づくりの基本といえば、むしろそれとは逆の発想で、まず呼吸器や心臓・血管系の機能をできるだけ若々しく保つことを第一としていました。

確かに心臓が止まれば死んでしまいますし、動脈硬化などによって血管が詰まると、心筋梗塞や脳梗塞になってしまいます。

当時、欧米では心疾患の予防が重要な課題となっていましたので、ある意味当然な方向性といえます。

しかし、呼吸器や心臓・血管系を働かせるためには、まずからだを動かす＝筋肉を使わなければならないということが、あまり重要視されていなかったと思います。

仮に、習慣的にジョギングやウォーキングを続けていても、それだけでは加齢に伴う筋肉の衰えは十分に防ぐことはできません。

長くジョギングやウォーキングを続けるためにも、筋肉の機能を維持することは重要になります。

※本稿は『シニアのための筋トレ学 「生活筋力」の土台をつくる方法』（草思社）の一部を再編集したものです。