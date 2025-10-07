強い紫外線、エアコンによる乾燥、過剰な皮脂、睡眠不足に栄養不良……。過酷な夏を乗り越えた肌は、目には見えなくてもダメージが蓄積しています。秋の入り口で小さな変化を見逃さず、肌疲れを《ボヤ》のうちに消火することがその後のエイジングをスローダウンさせる近道になるのです（撮影：小川 剛 取材・文：片岡えり）

老化につながる酸化を最小限に

「肌は夏に老化する」と言われますが、その大きな原因の一つは細胞の酸化です。

「紫外線を浴びると体内で活性酸素が大量に発生し、酸化します。その結果、シワ、シミ、たるみなどのエイジングが加速。特に夏から秋にかけての老化対策として、抗酸化ケアを意識したいものです。スキンケアやインナーケアで、ビタミンA、C、E、ポリフェノール、アスタキサンチンなどの抗酸化成分を取り入れて」。

１：エイジウェル30粒入 ￥13,940／グラッズ

希少な高麗人参の果実と、独自技術で発酵させた6年根発酵紅参を融合。ジンセノサイドをたっぷり含み、１日1粒でポリフェノール、18種のアミノ酸、ビタミンも摂れる。

２：ブライテスト アドバンストサプリメント 120粒 ￥9,720／ファチュイテ

吸収率を高めたクルクミン、アスタキサンチン、マンゴスチンから抽出したロダンテノンBで、酸化、糖化、炎症の連鎖を断ち切る。

３：R3＋FA3 フェイスセラム 30mL￥1,870／The Ordinary

酸化ストレスに特化し、水やアルコール、オイルを使わず、レスベラトロール3％とフェルラ酸3％を配合した美容液。いつものアイテムに混ぜて使ってもOK。

４：CE フェルリック セラム 30mL ￥31,130／スキンシューティカルズ

高濃度のピュアビタミンCに、ビタミンE、フェルラ酸を独自バランスで配合。酸化を抑えてエイジングを防ぎ、ハリ、弾力、明るい肌が復活。

５：セラムイン ミスト N°1 ドゥ シャネル 30mL￥15,070／シャネル

いつどこでもひと吹きで、心地よく潤いを補う粒子の細かいミスト。レッドカメリアのパワーで酸化ストレスから肌を保護し、ダメージも鎮静。

６：リポシー スキンビューティ ファースト グロウエッセンス 28包 ￥12,320／スピック（10/6発売）

ピュアビタミンCをリポソーム化。肌に瞬時に溶け込み、新鮮で安定した状態でじっくり届く。使いやすい個包装。

※記事内の商品価格はすべて税込です