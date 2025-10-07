SWAG×白濱亜嵐！トロピカルマンゴーが新発売！ロフトで先行♡

オーラルケアブランド「SWAG(スワッグ)」から、10月11日(土)よりロフト先行発売の新商品、マンゴーフレーバーの歯磨き粉が登場！メントールの清涼感に、芳醇なマンゴーをプラスしたトロピカルな香りで、日常のオーラルケアが一段と楽しくなります。さらに、ブランドアンバサダーの白濱亜嵐さんの新ビジュアルが公開され、SNSキャンペーンも同時開催！オフショットチェキが当たるチャンスもお見逃しなく♪

爽快な清涼感×トロピカルなマンゴー！



SWAGの新作「マンゴーミント歯磨き粉」は、メントール成分を限界量配合し、ひと磨きで口内を爽快にリフレッシュ。

清涼感あふれるミントと芳醇なマンゴーが組み合わさり、トロピカルな香りが口の中で広がります。南国気分を味わいながら、効果的なオーラルケアを楽しんでください！

パッケージデザインも洗練されたオレンジカラーで、毎日のケアがスタイリッシュに演出されます。

白濱亜嵐さんのチェキが当たる！SNSキャンペーン



SWAGの新フレーバー発売を記念して、白濱亜嵐さんのオフショットチェキが当たるSNSキャンペーンも実施中！

SWAG公式Instagramをフォローし、対象投稿に「いいね」と「リポスト」することで応募が完了。

抽選で5名様に、白濱さんの直筆サイン入りオフショットチェキと、新フレーバー歯磨き粉がプレゼントされます。応募期間は10月6日（月）から10月20日（月）まで。どちらもお早めに応募を♪

新しいマンゴーフレーバーで、毎日のケアが楽しく



SWAGの新作「マンゴーミント歯磨き粉」は、清涼感とフルーティーな香りが一緒に楽しめる、贅沢なオーラルケアアイテム。価格は1,430円（税込）で、ロフト先行発売となります。

グレープに続く新フレーバーの登場で、その日の気分に合わせたフレーバーでケアができるのも嬉しいポイント。

ぜひ、この機会にトロピカルなマンゴーを加えた新しい歯磨き体験をお試しください。

新フレーバーで楽しいオーラルケア

SWAGの新作「マンゴーミント歯磨き粉」は、爽やかなミントとフルーティーなマンゴーが組み合わさったトロピカルな香りで、毎日のオーラルケアを楽しくしてくれるアイテムです。

さらに、白濱亜嵐さんのオフショットチェキが当たるキャンペーンも実施中。数量限定の新フレーバーで、あなたのオーラルケアをもっと特別なものにしてみてはいかがでしょうか♪