「こういうのを美人って言う」長澤まさみ、レアな大胆肌見せモデルショット公開「スタイル良過ぎです」
ファッション誌『ar』（主婦と生活社）の公式Instagramは10月6日に投稿を更新。俳優・長澤まさみさんが表紙を飾る最新号のカットを公開しました。今号は、同誌の創刊30周年を記念した特別な一冊となっています。
【実際の投稿】長澤まさみの表紙カット公開！
コメントでは、「美しすぎて一瞬息が止まりました」「こういうのを美人って言うんですよ」「スタイル良過ぎです」「強すぎ」と、称賛する声が相次ぎました。
(文:勝野 里砂)
「伝説のミューズ」同アカウントは「10月10日（金）発売！ ar11月号通常版の表紙は伝説のミューズ・長澤まさみさん」とつづり、長澤さんの表紙ショットを載せています。長澤さんは、明るいベージュのチューブトップに、青とベージュのボーダー柄のニットショートパンツを合わせた姿を披露。透き通るような肌が際立つスタイルで、まさに「きゅん超えてギュン」を体現しています。
『ar』11月号、予約は早めに長澤さんが登場する『ar』11月号は10日発売予定。創刊30周年を記念した今号では、「明日のワタシがもっとかわいくなれる服」をテーマに、ポジティブマインド満載の企画を展開しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
