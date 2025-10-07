TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第1話が10月7日に放送予定です。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。



（c）Natsuko Taniguchi/BUNKASHA

恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美を夏帆が演じ、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男を竹内涼真が演じます。

2人は大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが…プロポーズ直後に別れてしまい…。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディです。

第1話あらすじ

都心で働くビジネスマンの海老原勝男（竹内涼真）は、「女の幸せは、家で料理を作って愛する人の帰りを待つこと」という古い価値観を持ついわゆる“亭主関白男”。好きな料理は同棲中の彼女・山岸鮎美（夏帆）が作る筑前煮。しかし、毎日手の込んだ鮎美の手料理を食べては、「しいて言うなら、おかずが茶色すぎるかな」など“アドバイス”として感想を伝え、一方の鮎美もそれに納得し、二人にとっては他愛もない食卓を囲んでいた――。

そんなある日、勝男は入念な準備の上、鮎美に完璧なプロポーズを決行する。しかし鮎美に「んー、無理」と、あっさりフラれてしまい…。

仕事も容姿も完璧、鮎美とも仲良くやっていたはずの自分がなぜフラれたのか。落ち込みながらも、新たな恋を求めて合コンへ出かける勝男だったが、話せば話すほど、自分を好意的に見ていたはずの女性陣が、自分から引いていくのを感じてしまう。

「世界よ、俺が鮎美と付き合っている間に変わってしまったのか！？」

思い悩む勝男は、会社の後輩からの提案で、いつも鮎美が作ってくれた筑前煮を作ってみることに。すると、自分にもできると思い込んでいた“料理”があまりに難しく手間のかかる作業だったことを知り…。

一方、別れた後の鮎美は、見慣れない仲間たちと何やら不穏な場所にいて――。

恋人ファーストがゆえに自分を見失った女・鮎美と、時代に取り残されたパーフェクト男・勝男。２人の別れから始まるラブストーリーの行方は！？

＜番組概要＞

［タイトル ］ 火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』

［放送日時 ］ 2025年10月7日（火）スタート 毎週火曜よる10:00〜10:57

［スタッフ］

製作：TBSスパークル、TBS

原作：谷口菜津子「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（ぶんか社「comicタント」連載）

脚本：安藤奎

プロデューサー：杉田彩佳、丸山いづみ

演出：伊東祥宏、福田亮介、尾本克宏

編成：関川友理

［出演者 ］夏帆、竹内涼真

中条あやみ、青木 柚、前原瑞樹、サーヤ（ラランド）、楽駆、杏花、池津祥子

菅原大吉

［公式サイト］https://www.tbs.co.jp/antaga_tbs/

［公式X］ @antaga_tbs

［公式Instagram ］ antaga_tbs

［公式TikTok ］@antaga_tbs