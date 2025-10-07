肌の手入れは行うけれど、爪のケアは後回し、という人は多いのでは？ 爪の異常で手足がうまく使えなくなると、生活に支障が出るだけでなく、別のトラブルを引き起こす原因にも。まずは自分の指先を観察することから始めましょう（構成：村瀬素子 イラスト：ネコポンギポンギ）

足の爪の健康チェックリスト

* * * * * * *

爪の状態が歩行に影響する

爪の表面が剥離する二枚爪や、爪の端が皮膚に食い込むなど、痛みや炎症を伴うこともある爪のトラブルは、みなさんにとって身近な悩みではないでしょうか。私はこれまで、皮膚科医としてさまざまな爪の疾患と向き合ってきました。

なかでも巻き爪など足の爪のトラブルを根治するためには、患部だけでなく、歩き方、靴の選び方をはじめとした生活習慣を改善する必要があると感じ、2007年に大学病院でフットケア外来を開設したのです。患者さんには中高年女性も多く、外反母趾など複合的な症状を訴えて来院される方が少なくありません。

そもそも爪とは、皮膚の一部で、表皮の角質層がケラチンというたんぱく質に変化したものです。体の中では小さなパーツですが、指の機能を高める重要な役割を担っています。一つは指先の保護。軟らかい皮膚の表面を硬い爪が覆って、外部の衝撃から守っています。また指の先端には骨がないため、指の力を増強するという働きも。さらに、指の触覚を鋭くする、指の動きのバランスをとる、といった役目を果たしています。

爪の形が変化したり色が悪くなったりするのは、年齢のせい、と思っている人もいるようですが、実はそうではありません。生理的な爪の老化は、爪の表面にできる細いすじ、「縦線」のみといわれ、高齢になるほど線が多く濃くなっていきます。

それ以外の、例えば二枚爪や巻き爪、ささくれといった症状は年齢に関係なく起こるもの。その人の体質、クセ、生活習慣といった個性による影響が大きいといえます。ただ、年を重ねると、間違った爪の切り方や歩き方のクセなど、長年の蓄積によって痛みや病変が表れることが増えるのです。

爪のトラブルは、内臓などの不調に比べて軽視されがちですが、放置すれば、生活の質を低下させることにもつながります。手の爪や周辺に傷などがあると、痛みで動きが制限されたり、料理や洗いものなど家事がやりづらくなったりするでしょう。傷口から感染症を起こすリスクも高まります。

足の場合、例えば巻き爪による指の痛みでつま先に力が入らなくなると、踏ん張ることができず、バランスが崩れて歩行姿勢が悪くなるのです。それによって腰や膝に負担がかかれば、腰痛や膝痛などを招き、やがて下肢機能の低下を引き起こすことも。

一方で、腰や膝の不調による姿勢の乱れが、つま先への負担を増やし、巻き爪の発症や悪化につながっているケースも少なくありません。巻き爪は「原因」としてだけでなく、「結果」として表れていることもあるのです。

こうした足の爪のトラブルを放置すると、とくに高齢者の場合は転倒や寝たきりのリスクが高まり、健康寿命にも影響を及ぼすことに。

また、爪は健康のバロメーターともいわれます。色は指先の血流を反映し、爪の成長には栄養状態や血流、ホルモンバランスなど体内のさまざまな要因が影響するため、全身の健康状態が表れやすい部位なのです。

ピンクで透明感がある爪は、末端まで血液が行き届き、健康状態がよいと考えられます。一方、血流が悪いと紫色になることが。白っぽいと、肝臓や腎臓の病気の疑いがあるなど、爪の状態は病気を知らせるサインにもなるのです。

異変に気づき、早めに対処することが、体の健康を守ることにつながります。まずはチェックリストで、手と足の爪の状態を確認してみましょう。

爪の異変をチェック

次のような異変がないか確認し、該当する番号の説明を参考にしましょう

【足の爪】



足の爪の異変をチェック

■《 考えられる原因と状態 》

（１）爪の水虫（爪白癬）の可能性

（２）爪が爪溝の皮膚に食い込む「陥入爪」や、爪の端が「C」の文字のように内側に巻き込む「巻き爪」を起こしている

（３）肥厚爪の疑い

（４）小指の関節が内側に向かって変形する「内反小趾」を起こしている場合が多い

（５）（６）靴などの外からの圧力や爪の乾燥によって起こる。二枚爪になるケースも

【手の爪】



手の爪の異変をチェック

■《 考えられる原因と状態 》

（１）「 縦線」の主な原因は、加齢と乾燥

（２）「二枚爪」の状態。主な原因は乾燥と先端への過度な刺激

（３）緑膿菌という細菌による感染症「緑色爪」の疑い

（４）「スプーンネイル」と呼ばれる状態。指腹に爪が支えられる以上の力が加わることで起こる。鉄欠乏性貧血の疑い

（５）「ばち状指」という症状。血液循環の障害を示しており、肺の病気や心臓疾患の疑い

（６）「黄色爪症候群」の可能性が。喫煙や栄養不足が原因となって起こることもあるが、肺や気支の病気が隠れている場合も

手の洗いすぎは逆効果保湿が改善のカギ

手の爪のトラブルで多いのが、「二枚爪」。3層構造になっている爪の表面の層がめくれている状態です。そのため爪が引っかかったり、割れやすくなったりします。主な原因は乾燥と指先への過度な刺激。爪周りの皮膚がめくれあがってトゲのように剥がれる「ささくれ」も、水分と油分不足が原因です。

こうしたトラブルは、日々の水仕事など生活環境に起因しており、高齢になって家事をしなくなったら治った、というケースもあります。ですので、予防・改善のポイントは、乾燥しないよう小まめに保湿すること。水仕事の後や夜寝る前はたっぷりとハンドクリームを塗るよう、習慣づけることが大事です。

また、傷を作らないよう気をつけることも大切。ささくれは無理に引っ張ってとろうとせず、清潔な小さいはさみや爪切りで根元から切りましょう。

爪周りの皮膚の小さな傷から細菌が入ると、感染症を引き起こすことがあります。代表的なのが「ひょう」（化膿性爪囲炎）。爪の周囲やつけ根が腫れ、膿がたまる病気です。治療では抗生物質が使われ、場合によっては切開して膿を排出します。

「緑色爪」も手爪に見られる感染症。爪と（爪と接する皮膚の部分）の間に隙間ができ、そこに緑膿菌が入り込んで感染し、その部分が緑色になります。自然に治るケースも多いものの、感染範囲が広がるなど症状が悪化した場合は治療が必要です。

感染症の予防・改善のため手指を清潔に保つことは不可欠ですが、洗いすぎて肌荒れを起こしている人も少なくありません。皮膚が荒れると傷つきやすく、逆効果になるので、ほどほどに。

「爪の異変チェック」で紹介した「スプーンネイル」「ばち状指」「症候群」などのように、体の病気が隠れているケースもあります。爪の色や形、表面の状態をよく見て、異常があれば、まずは皮膚科を受診しましょう。爪の異変の原因が体の病気ならば、その病気を扱う診療科で治療する必要があります。



（イラスト：ネコポンギポンギ）

＜後編につづく＞