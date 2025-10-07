高齢者が高齢者の親を介護する、いわゆる「老老介護」が今後ますます増えていくことが予想されます。子育てと違い、いつ終わるかわからず、看る側の気力・体力も衰えていくなかでの介護は、共倒れの可能性も。自らも前期高齢者である作家・森久美子さんが、現在直面している、96歳の父親の変化と介護の戸惑いについて、赤裸々につづるエッセイです。

【写真】ケーキを前にダブルピースのお父さん

エアコンが苦手な年寄りは多いようだ

北海道も今夏は非常に暑い日が多かった。しかし、私とおしゃべりをするのを楽しみにしている父が気がかりで、私は足繁く老人ホームに向かった。

気温が33度の日の午後3時。ホームの受付で入館手続きをして、エレベーターを待っていた。すると、隣にならんだ杖を突いた女性が、私の腕に軽く触っておっしゃった。

「あなた、風邪を引くわよ。寒いのに、こんなに腕を出して大丈夫なの？」

私はハンカチで額の汗を拭いながら言った。

「今日は真夏日で、外はとても暑いんですよ。ノースリーブがちょうどいいです」

「え？ 外は暑いの？ 知らなかったわ」と、その女性は驚いたご様子だ。

ホームの共用部分は適度に冷房が効いているからか、女性は薄手の長袖のブラウスにベストを重ね着している。入居者は圧倒的に女性が多いが、そういえば半袖を着ている人を見たことがない。一方、エレベーターや廊下で「腕を出して寒くないの？」と私に聞いてくる人は一人や二人ではなかった。

居室内には個別に温度設定するエアコンがついている。父はまたエアコンを切っているのだろうか。ドアをノックして「久美子だよ」と声をかけると、「入りなさい」と返事があった。

ドアを開けると案の定、室内はムアッとしている。テレビの横にある置き型の温度計の表示は、28.5度。空気を入れ替えるためにベランダの窓を開けてから、エアコンの表示を見ると、やはりオフになっていた。

「パパ、こんな暑い日にエアコンをつけないと、熱中症になるよ！」

夏は毎年父と喧嘩をしていた

ホームに入居してから、めっきり親子喧嘩が少なくなっていたのに、父は昔と同じように私に言い返してくる。

「俺は暑くないけど。おまえは、よく暑い、暑いって言うよな。更年期なのか？」

暑い中、トイレットペーパーや父の好きな牛乳やお菓子を両手に持ってきた私は、汗がなかなか引かず、笑って受け流せなかった。

「更年期はずっと前に終わりました！ 外も中も、今日は本当に気温がとても高いんだからね。パパは気温に対して鈍感になったんじゃないの？ 部屋が冷えるまで、一旦、風量を大にするからね！」

数分経って私の汗が引き始めた頃、父はボソッと言った。

「寒いな。熱いお茶を入れてくれないか」

私はもう少し涼んでいたい。ポットのお湯が沸くまでの間、エアコンの風が直接当たるところに立って、頭を冷やして考えた。熱中症で亡くなったお年寄りが「エアコンをつけていなかった」というニュースが、今夏は非常に多かった。痛ましさに胸がふさがれる思いだ。

亡くなった方がエアコンをつけない理由は、電気代を倹約するためなのか、暑さを我慢で乗り切ろうとなさっていたのか。考えるうちに、2年前に老人ホームに入居するまでの父の様子を思い出した。

私は父の家に通って世話をしていたが、気温が高くなっても薄手の洋服を着てくれない父に手を焼いていた。寒がりで、真夏日でもヒートテックを着ると言い張る父を、エアリズムの肌着に変えさせるだけで一苦労したものだった。

朦朧としていたり嘔吐したりの脱水症状が出た父を、病院に連れて行って点滴をしてもらったこともある。それでも父は食事の時以外なかなか水分を摂ってくれず、夏になると心配ばかりしていた。

でも、父が本当に暑さを感じていない可能性もあるのでは？ 急に気になって、父の腕に触れてみた。なんと、すごく冷たい。驚いた私は、「ちょっと触るよ」と言って、父の額を触ったり、ズボンの裾をめくって脛を触ってみたりした。どの部位もひんやりしている。

温度計を見ると24.7度に下がっていた。私はエアコンを切り、父の肘から先を摩りながら謝った。

「ごめんね。本当に寒かったんだね」

父は私の言葉を受け流し、テレビに目をやったまま「そろそろお湯が沸いたんじゃないか？」とだけ言った。

温かいほうじ茶を飲む父の隣に座り、私は額の汗をハンカチで拭う。このまま父の居室のエアコンをオフにしていたら、あっと言う間に30度近くなるはずだ。私は父が寒がらない温度を考えてエアコンを26度、風量を最小に設定し、父の体に風がかからない向きにしてから、ホームを後にした。

私が足繁く父に会いに行く理由

2年前の初夏に父は体調を崩して入院した。秋口に退院が決まったが、父の今後をどうするかを悩んだ。母は40年以上前、私の弟は20年以上前に亡くなっている。決断しなければならない局面でも、相談できる相手がいない。

父と同居したとしても、私が仕事で出かけている間父は一人になってしまう。当時すでに95歳だった父は、急病や転倒によるケガのリスクも高いと思った。いよいよ私は、父に老人ホームへの入居を提案しなければならない日が迫っていた。

「家で面倒を見られない」と父に言う決意をしたものの、それは介護を放棄していることになるのではないか。後ろめたい気持ちに囚われていた。最後まで家族と一緒に暮らせることを、父は望んでいるのではないか…‥。

私は逡巡する思いに苦しんだ。それを払拭するために、私が負担なく行ける距離にある老人ホームを選び、できるだけ父の話し相手をしようと考えた。同居でなくても、頻繁に会いに行って、心は寄り添っていることを伝え続けたかった。

ネットで検索して出てきたのが、今入居している有料老人ホームだ。夜中にパソコンの画面に映った建物や施設内の写真を見て、私は思わず声が出た。

「ここならしょっちゅう行ける！」

申し込みをして見学に行ってみると、敷地内にデイサービスがあるし、ロビーや食堂も広くて明るく、掃除が行き届いていた。

外観の瀟洒な印象から費用面を心配したが、毎月の支払いは父の年金でだいたい賄えそうだ。居室の間取りや窓の位置も父の好みに合っている。きっと気に入ってくれると思えて、私の心が少し軽くなった。

父がどう反応するかドキドキしながら見学に連れて行くと、

「いいな」

と言ってくれたので、私は胸を撫で下ろした。最初の1カ月は、新しい環境に馴染めずイライラしているように見える日もあったが、あっと言う間に慣れてくれた。老人ホームのスタッフの見守りのおかげもあって、いつも穏やかな顔をしている。

97歳の誕生日、父のダブルピースを初めて見た

2025年7月下旬、父は97歳の誕生日を迎えた。父のお気に入りの菓子店「六花亭」の喫茶室に連れていく予定を立てていた。喫茶メニューを注文したお客さんが、誕生日であることがわかる身分証明書を提示すると、好きなケーキと飲み物がもらえる特典がある。

喫茶室への入店は午後4時迄と決まっているので、日中の最も暑い時間の外出になる。老人ホームの居室に迎えに行って、父の身支度を整えながら私は言った。

「今日の気温は35度以上になるらしいよ。陽射しが強いので、後ろの席に座ってね」

父はすかさず答える。

「いやだ。俺は60年以上車を運転していたから、後ろに乗るのは好きじゃない」

陽射しを避けるために父の腕に掛ける薄手のタオルと、冷えた麦茶を車に積んできている。もちろん車のエアコンは入れるが、外に連れ出したら暑さで体力が消耗するのではないかと心配だった。

「助手席はお日様に照り付けられて、ジリジリするほど暑いよ」

「大丈夫だ。俺は暑さに強い」

30分程助手席に乗っている間、父は車窓から見える景色を楽しんでいる。

「夏らしい、濃い青のきれいな空で、気持ちがいいな」

空の色に感動できる父が、ちょっと素敵に見えた。

六花亭に到着し、父の手を引いてゆっくり歩いて喫茶室の席に座った。父はピザパイが食べたいと言うので私が注文をした。次に、誕生日の特典を受ける準備を父に促した。

「パパ、お財布からマイナンバーカードを出してくれる？」

父は財布のカード入れの一番手前にあるマイナンバーカードではなく、その陰にある運転免許証を出して、店員さんに聞いた。

「運転免許証でもいいですか？」

店員さんはにっこりしながら「はい」と言ってくれた。有効期限は2022年の8月。更新はしなかったが返納もせず財布に忍ばせていた、期限切れの運転免許証。父は車の運転が好きだったことを思い出し、私は口を挟まず見守った。

誕生日のケーキがテーブルに運ばれると、隣の席の年配の女性が声をかけてくださった。

「おめでとうございます。おいくつになられたんですか？」

「97歳です！」

誇らしげに言うと、父は突然ダブルピースをした。片手のピースさえしたことなかった父のはしゃいだ姿を、私は写真に収めた。100歳まで元気でいたいという父を支えていけるように、私は自分の健康管理にも気をつけなければならない。

（つづく）

