10月10日に公開されるSixTONESの松村北斗主演映画『秒速5センチメートル』のスペシャルリリックビデオが公開された。

参考：松村北斗×高畑充希×奥山由之×新海誠が語る 『秒速5センチメートル』メイキング映像公開

『君の名は。』『天気の子』『すずめの戸締まり』と大ヒット作を生み出してきた新海誠が2007年に発表した劇場アニメーション『秒速5センチメートル』。主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を描いた同作が、『アット・ザ・ベンチ』の奥山由之監督により初めて実写映画化される。

主人公・遠野貴樹を演じるのは、本作が初の単独主演映画となるSixTONESの松村。ヒロイン・篠原明里を高畑充希が演じるほか、上田悠斗、白山乃愛、青木柚、森七菜、宮粼あおい、木竜麻生、吉岡秀隆らが出演する。

山崎まさよしの「One more time, One more chance 」は原作アニメーションで主題歌として物語終盤に流れる、『秒速5センチメートル』を象徴する楽曲。貴樹と明里の過ごしてきたそれぞれの記憶や想いとリンクするような曲が、本作ではアップミックスされた「One more time, One more chance ～劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster～」として劇中歌に使用される。

公開された映像では、人と関わらず閉じた日々を送る社会人時代の貴樹の孤独なシーンから始まり、四季折々に「うつろう季節」、貴樹と明里の思い出の「ふざけあった時間」など、歌詞に合わせた本編映像が映し出されている。（文＝リアルサウンド映画部）