ミッキーマウス＆ミニーマウスの“ダイアリーと卓上カレンダー”が登場！ ライフスタイルに合わせて使い分け可能
ミッキーマウス＆ミニーマウスの「ダイアリー」と「卓上カレンダー」が、「ローソン」の雑誌コーナーで販売中だ。
【写真】スケジュール管理が楽しくなりそう！ ミッキーマウス＆ミニーマウスの“ダイアリー＆卓上カレンダー”の中身
■かわいくて便利なデザイン
今回登場したのは、10月始まりの「ダイアリー」と裏表2面の書き込みスペースがあり、ライフスタイルに合わせて使い分けできる「卓上カレンダー」。
「ダイアリー」は、ラフスケッチ風に描いたミニーマウスがかわいい表紙にゴールドの文字をあしらったキュートな仕上がり。1日の記入欄が広く、TODOやMEMO欄もあるほか、祝日にはミッキーマウスのアイコンが付いた予定管理が楽しくなりそうな商品だ。
一方の「卓上カレンダー」は、毎月いろんな表情のミッキーマウスとミニーマウスに会えるカラフルなデザインとなっており、裏表2面に書き込みスペースが完備された使用感にもこだわったアイテムとなっている。
