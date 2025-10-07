¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ï¡¼¥É¡×¾×·âàµÕ¤µ¥·¥ç¥Ã¥Èá42ºÐ²ÎÉ±¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¤è¤©¡Á¡×¡Ö¥«¥Ã¥Á¥ç¤¤¤¤¡×
¡Ö¤½¤ê¤ã¶ÚÆùÄË¤Ê¤ë¤ï¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤(42)¤¬SNS¤Ç°µ´¬¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡18¡¢19Æü¤Ë¡ÖKODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ¡ÁDe-CODE¡Á¡×(ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡¦µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO)¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¸öÅÄ¡£¡Ö¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡¼¡ª¡ª¡ª¡©¡ª¤ä¤Ð¤¤¡ª¡ª¤â¤¦»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡¼¡¼¡¼¤Ã¤Æ¡ª¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëµ¤Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¡¤¢¤Îº¢¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ªÁ÷¤ê¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¾Ð¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£
¡¡Ã»¤¤¾æ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤¢¤é¤ï¤Ë¡¢Â¦Å¾¤äÈþ¤·¤¤Ä»¤Î¤è¤¦¤ËÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤¤ã¡¼¡¼¡¼¤¢¤Îº¢¤Î¤¢¤¿¤·¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡¼¡¡¤½¤ê¤ã¶ÚÆùÄË¤Ê¤ë¤ï¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¤è¤©¡Á¡×¡Ö¤ä¤Ã¥Ù¡Á¥«¥Ã¥Á¥ç¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ê¤Î¤Ë¥Ó¥¸¥å¤¨¤°¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë40Âå¤Ç¤¹¤«¡¼¡©¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ï¡¼¥É¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬¤Þ¤Â¤ÇåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£