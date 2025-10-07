¡ÖËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡×ÍÂ¼²Í½ã¤Î»Ðà10¥¥í¸ºÎÌá»Ñ¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¸ºÎÌÁ°¤Ç¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê¸ºÎÌ¡×
¥Ñ¥ó¤ò¤«¤¸¤ëà¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼á¼Ì¿¿¸ø³«
¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¡¦ÍÂ¼²Í½ã(32)¤Î»Ð¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍÂ¼ÍõÎ¤(35)¤¬SNS¤Ç¤³¤Î1Ç¯¤ÇÌó10¥¥í¸ºÎÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1Ç¯¤«¤±¤ÆÌó10kg¸ºÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤³¤³¿ô¥ö·î¤Ï¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¸ºÎÌÁ°¤È¸ºÎÌ¸å¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤Æ·ÇºÜ¡£´é¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤«¤Ê¤ê¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿ÂÎ·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¸ºÎÌ¸å¤ÎÊý¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê¸ºÎÌ¤Ç¤¹¤Í¤Ã¡×¡ÖÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÅØÎÏ¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¸ºÎÌÁ°¤Ç¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡ÖÈþ¿Í¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æµ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£