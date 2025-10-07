「イモトのWiFi」や印象的なCMでおなじみの「にしたんクリニック」などの運営の支援を行う、エクスコムグローバル社の西村誠司社長（55）。経済的に苦しかったという幼少時代に現在につながる素地を養い、25歳で創業した同社を一代で年商333億円超えの企業に育て上げた。起伏に富んだ人生経験が原動力となり、現在は子ども支援や不妊治療事業、地方創生関連、スポーツ関連など、多様な社会貢献活動を行う。そんな西村社長にこれまでの歩みや今の思い、人生観などを聞いた。（山田孝人）

現在の事業展開と社会貢献活動につながる、西村社長のベースは幼少期に養われた。名古屋市に生まれたが家庭は金銭的に苦しかった。小学校時代には毎月教室で教諭から給食費を入れる封筒が配られていた。ただ家庭が生活保護を受けていたため、給食費は免除されており、西村社長には配られなかった。「『どうして西村君にだけ封筒が配られないの』などの声が出たりもして目立っていた。そこで母が学校に『袋だけでも配布してほしい』とお願いをしてくれた。そこからもらうようになったが、切ないというか…。切なかったな。それがすごく印象に残っている」。中学に入ると教科書などについては無料の引換券が配布された。この際は小学時の経験を踏まえて、周囲の目に触れないよう業者が学校に到着する前に登校したこともあった。

ただこうも言う。「お金がなくてつらい思いはあったが、幸せだった。幸せだったからね」。家族とともに過ごせる時間は多かったといい、「お金がないなりに、子ども同士でお金のかからない遊びなどがあった。それが楽しかった感覚がすごくある。だからこんなにお金を持つようになっても、まあまあ結構楽しかったなという感覚があるんです。それがすごく今の価値観に影響しているのかなと思う」と柔和な笑顔を浮かべながら回想した。

中学時代に初めて働く経験をした。新聞配達のアルバイトだった。「そもそもお小遣いってものがなかったので、母に勧められたんですけどね。抵抗感もなく、だからと言って乗り気でもなく。普通の感覚だった。でもありがたかったな。いわゆる所得を得るという経験ができた。勤労すればお金が入る、バイトの日数を増やすなどすれば、所得も増えるという感覚が身についた。この経験は本当に大きかった」。

幼少年期に刻まれた思いは精力的に展開する「にしたんこども基金」などの子ども支援事業に結びつく。少子化が進む現代社会に課題を感じていることもあり、子どもたちが抱える問題への一助となるべく活動を行う。病気や障害のある子どもたちや家族への支援、医療現場や関連団体への慈善寄付やパートナーシップの形成も実施。このほか、障害のある子どもたちの状況を周知するための動画制作費のサポートなどもしている。

個人資産は300億円を超える大富豪となったが、それを一切隠すことはしない。東京・渋谷にある30億円を超える豪邸は多くのメディアにも取り上げられて話題を呼んだ。自身のSNSでも多彩な発信を行う。そうして集まる注目を用いて、問題提起に取り組む。「やっぱり単純に子どもが好きだという部分もあるし、僕の幸せ感というのはお金がなくても、その、ひもじい思いをしても家族が明るく暮らしていくことが幸せの源泉だとの思いがある。いろんな分野の寄付などの依頼がある中でも、特に子ども系の支援は優先的に行いたい」。過去の経験に基づき、自分らしく行動している。