「ボクシングのプロモーターなら対戦させない」ウェールズ指揮官、イングランド戦を前に桁違いの格差を語る！「彼らの戦力は馬鹿げている」
ウェールズ代表のクレイグ・ベラミー監督が、現地10月９日にロンドンのウェンブリーで行なわれるイングランド代表との親善試合を前に、数字が物語る“現実”を語った。英公共放送『BBC』が伝えている。
イングランド代表のメンバーには、世界最高峰のプレミアリーグで活躍する選手を中心に、スターがずらりと並ぶ。今回はジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）、フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）、ジャック・グリーリッシュ（エバートン）が不在でもなお、その顔触れは超豪華だ。
現在46歳で、かつてリバプールやマンチェスター・シティでプレーしたウェールズ人指揮官は、「イングランドはフランスのような馬鹿げた戦力を有している」と言い放った。
「彼らの移籍市場価値は14億ポンド、我々は１億7000万ポンドだ。ボクシングのプロモーターなら、両者を対戦させたりしないだろう。許されない話だ。我々は価値で判断しないが、単純な事実として彼らの戦力は１チーム分に留まらない。２つ、３つ、４つ分のチームがあり、フランスや他国も同レベルだ。イングランドには素晴らしい選手が山ほどいる。それが正直な真実だ」
ベラミー監督にとって、スター揃いの相手と互角に戦えるようウェールズ代表を鍛えることが「原動力」であるようだ。今回のイギリスダービーでは、文字通り桁違いの格差を乗り越え、互角以上の戦いを繰り広げられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
