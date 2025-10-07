武藤敬司、33年前の“顔出し”ウエディング2ショット添え結婚記念日を報告「奥さま超美人さんですね！」「かっこいいし綺麗だなぁ」
元プロレスラーの武藤敬司（62）が4日、自身のXを更新。同日に33回目の結婚記念日を迎えたことを報告し、結婚式当時のなつかしいウエディング夫婦2ショットを公開した。
【写真】「奥さま超美人さんですね！」「美男美女」33年前のウエディング夫婦2ショット披露の武藤敬司
「1992年10月4日。33年前の今日は俺ら夫婦の結婚式記念日」とつづり、結婚披露宴でのものと思われる夫婦ショットをアップ。純白ドレス姿の元タレントの妻・久恵さんを“顔出し”で紹介し、「綺麗な奥さま」「美男美女」「かっこいいし綺麗だなぁ」「奥さま超美人さんですね！お二人共アイドルの様なルックス」と反響が寄せられた。
なお、現在はスキンヘッドが定着している武藤だが、当時は短髪スタイルで「この写真の新郎さん、武藤さんなんですか？」「毛がある！」「髪の毛ふさふさ」などと、33年前の姿に驚いている人もいた。
