7日（火）午後もぐずついた天気が続くでしょう。関東は夏の暑さから一転、涼しく感じられそうです。

＜7日（火）の天気＞

日本の北に高気圧、南に台風があって、その間に前線がのびています。東北〜中・四国は広く雲に覆われて、すっきりしない天気になっています。午後はところどころでにわか雨がありそうです。北海道や東北北部、九州、沖縄では日差しが届いていますが、夕方頃から雲が多くなり、ポツポツと雨の降り出すところがありそうです。北海道旭川では夜遅くに雷雨になる見込みです。

＜予想最高気温＞

関東では前日より大幅に低く、北風が吹いて涼しく感じられそうです。西日本は暑さが続き、沖縄では真夏の陽気になるでしょう。札幌 18℃（-1）仙台 21℃（-4）新潟 25℃（±0）東京 25℃（-4）名古屋 27℃（-4）大阪 30℃（±0）鳥取 28℃（±0）高知 31℃（-1）福岡 32℃（＋3）那覇 33℃（＋1）。

＜台風情報＞

午前9時現在、強い勢力の台風22号は日本の南を西北西に進んでいます。このあとはカーブするように進路を北〜東に変えて、9日（木）は東海〜関東の南海上やや離れたところを進む見込みです。台風が通過する伊豆諸島では大荒れとなり、9日（木）は最大瞬間風速65メートルの猛烈な風が吹く予想です。7日（火）のうちに台風への備えをお願いします。本州でも沿岸部を中心に暴風や高波に気をつけてください。

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

8日（水）は台風周辺の湿った空気や前線の影響で、くもりや雨のところが多いでしょう。9日（木）は天気が回復して、週末にかけて日差しが届きそうです。連休最終日の13日（月）は新たな熱帯低気圧が近づくおそれがありますので、最新の気象情報を確認してください。各地でまだしばらくは30℃近い暑さが続く見込みです。沖縄は真夏日が続き、10日（金）以降くもりや雨の日が多くなりそうです。

■北日本・東日本8日（水）は前線が通過するため北日本や北陸で雨が降り、9日（木）以降一気に気温が低くなりそうです。札幌では朝はひとケタの冷え込みが続くようになるでしょう。関東も台風周辺の湿った空気の影響で、8日（水）〜9日（木）に雨が降りやすくなる見込みです。週末は名古屋でもようやく涼しさを感じられそうです。