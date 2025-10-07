TBS NEWS DIG Powered by JNN

日本の南を進んでいる台風22号は木曜日に非常に強い勢力で伊豆諸島に接近するおそれがあります。伊豆諸島は暴風やうねりを伴う高波に厳重な警戒が必要です。

火曜日は西日本や北日本で晴れている所が多くなっていますが、午後は全国的に雲が広がりやすくなり、西日本から北日本にかけて、所々でにわか雨がある見込みです。

最高気温は西日本で30℃前後まで上がる所があり、汗ばむ気温になりそうです。関東から北の地域はこの時季らしい気温の所が多いでしょう。

火曜日の各地の予想最高気温です。
札幌　:18℃　釧路　:16℃
青森　:24℃　盛岡　:21℃
仙台　:21℃　新潟　:25℃
長野　:23℃　金沢　:26℃
名古屋:27℃　東京　:25℃
大阪　:30℃　岡山　:29℃
広島　:29℃　松江　:27℃
高知　:31℃　福岡　:32℃
鹿児島:32℃　那覇　:33℃

日本の南を強い勢力で進んでいる台風22号は水曜日には進路を北東に変えて、木曜日には非常に強い勢力で伊豆諸島に接近するおそれがあります。伊豆諸島では猛烈な風が吹き、猛烈なしけとなるおそれがあります。暴風やうねりを伴う高波に厳重な警戒が必要です。また、非常に激しい雨が降って、大雨となる所もある見込みです。土砂災害などにも警戒をしてください。

台風の北上にともない、西日本から東日本の太平洋側も波が高くなる所がある見込みです。強風や高波に注意・警戒してください。

【予想最大瞬間風速】
あす（水）
伊豆諸島　30メートル

あさって（木）
関東地方　35メートル
伊豆諸島　65メートル