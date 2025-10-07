ヒップホップグループ「ＲＩＰ ＳＬＹＭＥ」のＩＬＭＡＲＩ（イルマリ）と、「エビちゃん」こと妻のモデル・蛯原友里がスタイリッシュな夫婦ショットを見せた。

ＩＬＭＡＲＩは７日までにインスタグラムで「夫婦で初めて出演したＶＯＧＵＥ × ＴＨＥ ＧＩＮＺＡ のコンテンツが、ＶＯＧＵＥ ＪＡＰＡＮのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開されています」と２人でのメディア出演を報告。

「普段なかなか一緒に出ることがないので、少し照れくさくもありつつ、いい感じにゆるく自然体で撮ってもらいました よかったらぜひチェックしてみてください」とつづり、モデル姿をアップした。

フォロワーは「本当に素敵すぎます！」「憧れです」「こんな夫婦になりたい」「エビちゃん昔のまんまで、ほんとに理想の夫婦」「エビマリ〜」「２人とも３０歳くらいで時が止まってますよね？」と２人の姿にほれぼれした。

「ＣａｎＣａｍ」専属モデルを務め、２０００年代に大ブレイクした蛯原。プライベートでは０９年にＩＬＭＡＲＩと結婚し、１５年１１月に長男、２１年１１月に長女の誕生を報告している。