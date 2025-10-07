気象庁によると、台風２２号は９日に非常に強い勢力でに変わり、伊豆諸島に接近する見込みです。

また、前線が８日にかけて、東海道沖から日本の東にほとんど停滞し、９日は日本の東にほとんど停滞する見込みです。

気象庁は、伊豆諸島を中心とする関東甲信地方では、９日は暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。

９日は関東地方で非常に強い風 伊豆諸島では大雨おそれ

９日は、関東地方でも非常に強い風が吹き、うねりを伴って大しけとなる所があるでしょう。前線の影響も加わり、伊豆諸島では８日から９日にかけて大雨となるところがある見込みです。

［風の予想］

伊豆諸島では、９日は一部の住家が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。

▼８日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

伊豆諸島 ２０メートル （３０メートル）

▼９日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方 ２３メートル （３５メートル）

伊豆諸島 ４５メートル （６５メートル）

［波の予想］

▼８日に予想される波の高さ

関東地方 ３メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ６メートル うねりを伴う

▼９日に予想される波の高さ

関東地方 ６メートル うねりを伴う

伊豆諸島 １０メートル うねりを伴う

［雨の予想］

伊豆諸島では、前線や台風本体の発達した雨雲で大雨のおそれがあります。

▼７日１２時から８日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

伊豆諸島 ８０ミリ

▼その後、８日１２時から９日１２時までに予想される２４時間降水量は多い

所で、

関東地方南部 ６０ミリ

伊豆諸島 ２００ミリ

［防災事項］

伊豆諸島では、風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するとともに、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、高波にも厳重に警戒してください。

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

関東地方では、９日はうねりを伴う高波に警戒してください。

台風22号の進路予想（気象庁発表）

強い台風２２号は、７日午前９時には日本の南の北緯２６度５５分、東経１３８度４０分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートルで

中心から半径８５キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風となっています。

また、中心の東側３３０キロ以内と西側２２０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風２２号の中心は、８日午前９時には日本の南の北緯２９度２０分、東経１３６度３５分を中心とする半径９５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９６０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。

予報円の中心から半径２００キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

９日には最大瞬間風速65ｍ 八丈島の南へ

９日午前９時には八丈島の南西約１２０キロの北緯３２度２０分、東経１３８度５５分を中心とする半径１８５キロの円内に達し、非常に強い台風になる見込みです。

中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６５メートルが予想されます。

予報円の中心から半径３３０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

１０日午前９時には日本の東の北緯３３度５０分、東経１４８度２０分を中心とする半径３００キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は５５メートルが予想されます。

予報円の中心から半径４６０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

関東甲信地方、暴風域に入る確率

気象庁HPによると、暴風域に入る確率は、伊豆諸島の一部が70％から100％、伊豆諸島南部が30％～70％、伊豆諸島北部や静岡、神奈川、東京、千葉、茨城などが5％～30％となっています。

雨・風シミュレーション7日（火）～12日（火）

雨・風シミュレーション（GSM5日間モデル）では、台風22号が関東地方に近づき、中心付近が伊豆諸島を通過するような進路となっています。また、11日（土）ごろから新たな「渦」が、南西諸島付近に見える予想です。シミュレーションは予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。気象庁から発表される最新の台風情報に注意してください。

・