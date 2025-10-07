◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ドジャース4-3フィリーズ(日本時間7日、シチズンズ・バンク・パーク)

山本由伸投手も佐々木朗希投手の活躍に感嘆の声を上げました。

5月に故障でマウンドから離れた佐々木投手はリリーフとしてメジャーに返り咲いています。

ポストシーズンに入ってからはクローザーとして能力が開花。ワイルドカードシリーズ第2戦では160キロ超連発で三者凡退に抑えると、地区シリーズ第1戦でも最速100.8マイル(約162キロ)の直球を駆使してわずか11球で無失点で試合を締めました。

日本時間9日先発予定の山本投手が試合前に佐々木投手の復活劇について「慣れない位置だと思いますけど、すごい良い仕事をしていると思いますし、本人もすごい良い顔をしてプレーしているので、すごく良かったなと思いました」と称賛の声をあげました。

そしてこの日の第2戦では、9回2アウト1・3塁と一本出ればサヨナラ負けも見える試合展開で、佐々木投手が登板。今季のナ・リーグ首位打者であるトレー・ターナー選手に投じた2球目の99.3マイル(約159.8キロ)の直球でセカンドゴロに打ち取り、ピンチを脱出しました。

ポストシーズンではドジャースの大谷翔平選手含めた3選手がこぞって活躍。あさっての試合で3勝目を勝ち取り、リーグチャンピオンシップシリーズへ進出なるか注目です。