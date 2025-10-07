お笑いコンビ「Take2」の東MAXこと東貴博（55）が7日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に生出演し、師匠であるコメディアンの萩本欽一（84）が始めた新番組について語った。

「新番組の季節っちゃあ季節じゃないですか」と切り出し、BS日テレ「9階のハギモトさん！」（火〜木前5・26）を視聴したという東。この日放送スタートした同番組について、東は「欽ちゃんの思いつきで内容が変わっていく」と解説。そのため番組内容の事前告知はなかったといい、「何が新しいってスポンサーがない」と話した。

そのスタイルに「普通、番組ってスポンサーがあってお金を出してくれるところがあるから、ギャラも出る。スポンサーなし、出演料なし、だから欽ちゃんもタダで出てるし、（番組の）最後にテロップを見たら“萩本企画”ってあったから、欽ちゃんが自腹で作ってるようなもん」と説明。「場所も欽ちゃんの事務所の9階に、大学生がタダでセットを組んで」と続け、立派なセットだとしながらも「これも金がかかってないからタダ。新しいことを常に追い求める、凄い」と感心した。

そして自身が萩本への“恩返し”のつもりで、往年の番組を再現する「欽ちゃん祭り」を温めていたことを告白。「今年はちょうど“昭和100年”で“視聴率100パーセント男”（の萩本）がイベントとかやったら、なんかいいんじゃないの？と思って」と、今や芸能界の大物となった、かつての出演者らを集めたイベントを企画したものの、企画書を見せると萩本は「うん、古い」とひと言。東は「“古いことはやりたくない”って言ったんですよ」と打ち明けた。

しかし東は「カッコ良くないですか？」と絶賛。「昔のことを今やっても面白くない、新しいことだったらいいけど」との萩本の考えを代弁しつつ、「さすがですよね、ビックリしまして」と吐露。また「今までのテレビっていうのは、スポンサーがあって番組ができる。そうすると、できあがったものを買うんじゃなくて、“何だか分からないけどとりあえずお金を出してる”のがおかしいって言うんですよ、欽ちゃんは」と明かした。

「だから番組を始めるから、“これが気に入ったら買ってください”っていう欽ちゃんの考え方」と解説すると、話を聞いていた「森三中」黒沢かずこは「映画（の流通システム）みたいなもんですね」と納得。“恩返し”として、番組スポンサーとなることを検討し始めた東は「だから買えるかなと思って。実際に買うかどうかは分からないですけど。1億もあれば買えるでしょ？買えないか」と考察。「ぜひ見ていただければと思います」と勧めていた。