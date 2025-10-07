旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に、俳優・神尾楓珠が初登場！ 保健室に大量の酒がある夜の小学校で、イケナイ気分を味わい……!?

【TVer】めちゃくちゃ臭いツバを吐く！ ギャップありすぎラブリー動物に、神尾楓珠ビクビク……まさかの事態に!?

神尾楓珠は、26歳にして2025年8月に俳優デビュー10周年を迎えた、今注目の実力派俳優の1人。ドラマや映画に多数出演しており、女優・葵わかなとダブル主演する新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット、毎週日曜よる10時15分～）の放送が、10月12日に控えている。

そんな神尾は、初出演の『朝だ！生です旅サラダ』のロケで、千葉県の房総半島へ。東京都江戸川区出身の彼は、「小さいときから家族で出かけるとなると、千葉に行くことが多かった」のだそう。大人になった神尾は、好物の貝料理を味わい、思い出のマザー牧場で動物たちとの触れ合いやバター作り体験をし、旬のいちじくを収穫して千葉を満喫した。

千葉旅の終着点は、廃校になった木更津市立富岡小学校をリノベーションしたグランピング施設・ETOWA KISARAZU（エトワ キサラズ）。校舎の雰囲気をそのままに随所に遊び心があり、グラウンドには木の温もりあふれる客室が設けられ、元職員室はカフェラウンジ、元校長室はボードゲームがいっぱいのプレイルームとなっている。

元保健室は、種類豊富な酒がズラリと並ぶマーケット！ 100種類を超えるアルコール飲料とソフトドリンクがなんと飲み放題で、ボトルサラダやおつまみまで揃っている。千葉のクラフトビールもたくさんあり、神尾は九十九里のピルスナーとサラダを持って、夕食会場のBBQサイトへ向かった。

BBQサイトでは、専属シェフが目の前で塊肉を焼いて提供してくれるため、宿泊客は至れり尽くせり。焼きたての肉やソーセージに神尾は、「自然に囲まれた中で食べる肉って最高ですね！」「旨みが詰まっていますね。これだけの分厚さがあるのに、全然噛むのに苦労しない！」「おいし～！ お酒が進みますね！」などと大喜びして、ビールをグビグビ！ 夜の小学校で肉と酒を贅沢に味わう、非日常体験をとことん楽しんだ。

スタジオでVTRを見ていた俳優の藤木直人らは、「背徳感だ、背徳感！」「まさかの小学校でお酒も飲めてお肉も食べられて！」などとニッコリ。同席していた神尾も笑顔で、「小学校じゃ絶対経験できないようなことを、グランピング施設だとできるので、藤木さんがおっしゃっていた背徳感みたいなものがありました」と自身の旅を振り返った。

なお、神尾の素敵な千葉旅VTRは、10月4日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。

【TVer】大仁田美咲アナ、プライベートで昼飲み中のほろ酔い俳優に遭遇！ 「俺を映すな～！」「俺のイメージ悪くならへんか～！」と騒がれ……!?