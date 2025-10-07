齊藤京子＆ヒコロヒー、マイメロディ＆クロミとのコラボ実現！かわいすぎるビジュアルが公開

齊藤京子とヒコロヒーによるトーク番組『キョコロヒー』。

同番組が「テレビ朝日ドリームフェスティバル2025」で、サンリオキャラクターのマイメロディ、クロミとともにオープニングアクトを務めることが決定した。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

このまさかの大抜擢＆コラボに、「小さい頃からサンリオキャラクターが大好きで、サンリオピューロランドにもよく行っていたので、その世界観に自分が入れるなんて夢のような気持ちです」と齊藤。ヒコロヒーも「めっちゃ嬉しい、はずかしいけどかわいい」と大喜び。

さらに、マイメロディ＆クロミとコラボした番組グッズの製作も決定。マイメロディとクロミの世界に入り込んだキョコロヒーは、はたしてどんな仕上がりになるのか？

◆最強のカルテット結成!?

11月1日（土）から3日（月・祝）にかけて千葉・幕張メッセで開催される「テレビ朝日ドリームフェスティバル2025」。

その初日となる1日（土）のオープニングアクトとして、「キョコロヒースペシャルステージ」の実施が決定した。齊藤とヒコロヒーがマイメロディ、クロミとコラボしてスペシャルなステージを届ける。

サンリオピューロランドでロケをした放送回では、天然なかわいさがあるマイメロディ×齊藤京子、姉御肌なクロミ×ヒコロヒー…とそれぞれ共通点が。そんな縁からついにコラボが実現したが、どんな化学反応を起こすのか注目だ。

◆コラボキービジュアルも公開！

その放送回では、「いつかサンリオピューロランドの皆さんとコラボできたら嬉しい」と話していたキョコロヒー。そんな2人はマイメロディ＆クロミの関係性にぴったりだ。

さらに4人でポーズをして仲良くなったことをきっかけに、今回のコラボレーションが実現した。

今回コラボしたキービジュアルは10月6日（月）の放送回で初解禁となり、マイメロディとクロミの世界に齊藤＆ヒコロヒーが飛び込んだようなかわいすぎるビジュアルが公開された。

そして、キョコロヒー（齊藤京子＆ヒコロヒー）×マイメロディ＆クロミのコラボグッズも製作中。アクリルキーホルダーをはじめ、ミニクッションやクリアファイルなどかわいらしいグッズが展開される予定だ。

グッズの販売は、11月1日（土）の「テレビ朝日ドリームフェスティバル2025」会場にて先行販売が決定。テレアサショップ六本木店など実店舗での販売は11月2日（日）から予定されている。

◆齊藤京子 コメント（全文）

――今回のコラボが決まってどんなお気持ちですか？

とても嬉しいです！ 小さい頃からサンリオキャラクターが大好きで、サンリオピューロランドにもよく行っていたので、その世界観に自分が入れるなんて夢のような気持ちです。

――実際にコラボしたキービジュアルを見た感想は？

まず何よりも、かわいいと思いました！ キョコロヒーのセットでいつも私たちがいるところにマイメロディとクロミがいたり、マイメロディと私の服装がリンクしていて感激しました！

――テレ朝ドリフェス初出場への意気込みは？マイメロディ＆クロミとの共演は楽しみですか？

フェスに出演するのが久しぶりということもあり、すごく楽しみです！ また、憧れのオープニングアクトを務めさせていただけて光栄です。マイメロディとクロミとキョコロヒーで、3日間のテレ朝ドリフェスの良い幕開けにできるよう、私たちも楽しみます！

◆ヒコロヒー コメント（全文）

――今回のコラボが決まってどんなお気持ちですか？

めっちゃ嬉しい、かわいい、はずかしいけどかわいい。

――実際にコラボしたキービジュアルを見た感想は？

しのびないけどかわいい。

――テレ朝ドリフェス初出場への意気込みは？ マイメロディ＆クロミとの共演は楽しみですか？

楽しみです、はずかしいけど楽しみです。