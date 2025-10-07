「リスペクトしすぎなくていい」3月遠征では3-1撃破…強豪フランスとW杯で再戦、U-20日本代表が語る過去対戦の印象は
U-20ワールドカップのグループリーグを全勝で終えたU-20日本代表は、A組首位で決勝トーナメント1回戦へ。その2日後にようやく対戦相手が決まり、E組3位のU-20フランス代表と相まみえることになった。
MF大関友翔(川崎F)は「率直に言うと、1位に上がったのに強敵だなと(笑)」と語る。「スペインかフランスと聞いていたので、どっちにしても強敵。でも勝てる自信はある。どっちが来てもいいかなと思っていた」。“死の組”であるC組のスペインになる可能性も高かったが、E組の大混戦を辛くも抜け出したフランスに決まった。
日本は今年3月のスペイン遠征でフランスと対戦済みだ。FW後藤啓介(シントトロイデン)とMF石井久継(湘南)の3得点で、3-1と勝利を収めた。
当時対戦した選手からは、南野拓実とチームメイトで今大会3得点のエースFWリュカ・ミシャル(モナコ)や、ジネディーヌ・ジダン氏の四男としても知られる195cmCBエリアス・ジダン(ベティス)といった面々も再び名を連ねる。
3月の試合で得点を決めた石井は「リスペクトしすぎなくていい」とフランスの強さを冷静に見定める。
「最初に先制されて、その先制点は本当に上手かった。だけどそこから僕たちも崩れずに、3点決めたのは僕たちの強み。全然リスペクトしすぎなくていいし、僕たちもフランスフランスと意識するのではなくて、自分たちのことに集中してやれている」(石井)
また、石井は対戦相手のモチベーションにもムラがあることを指摘。「僕たちは一試合一試合を全力でやっているけど、海外の選手は命を懸けているほどではない。僕たちも(3月の遠征から)めちゃくちゃ成長している。全然不安なことはない」と力を込めた。
石井と同様にMF布施克真(筑波大)も3月のフランス戦に出場していた。「フランスは個人の能力がとにかく高い。普通の相手だったら取れるところも一歩足が出てきたり、スピードもある。とにかく身体能力が高い印象」。もっとも、当時のフランスには本気の気迫は感じられなかったという。
「前回戦ったときは、正直親善試合という気持ちで挑んでいる気がした。あんまり気持ちが入っていないというか、負けている状況でも普通に笑いながらやっていたイメージ」。そう語る布施は、組織力で日本に分があると見つつも「W杯の決勝トーナメントになると、もっとガチでタフに来ると思う」と警戒を怠ってはいなかった。
大関は3月の勝利に「本番と練習試合は違う」と冷静だ。当時は高い位置からのプレッシャーがハマり、ショートカウンターでゴール。「そこはすごく通用したし、はめ方もよかった。フランスも嫌がっているように感じた」。しかし強豪国の“本能”として、二度目の対戦でまったく違う強さになる可能性を挙げる。
「なにより一回負けている相手にもう一回負けるわけにはいかないと思う。一層気を引き締めてくるフランスは手強い。だけど、自分たちもグループリーグでかなりの手応えと自信を掴んでいるので、そこのせめぎ合いになる」
3連勝した日本について、大関は「言ってしまえば上手く行きすぎている」と総括。3試合7得点無失点という最高の快進撃。「すごく上手く行っている。でもこのまま行くとは思えない」と先を見据える。
E組を3位通過したフランスだが、強豪国は尻上がりに調子を上げていく傾向もある。「トーナメントに入って一発勝負になると、強豪国の強さは感じる」(大関)。日本も強豪国として肩を並べるために、大一番での立ち振る舞いが試される。
(取材・文 石川祐介)
