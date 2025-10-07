「嘘やろ」「ユニ姿新鮮」元King & PrinceがJリーグ観戦! 元日本代表10番との2ショットも披露
男性アイドルグループ『King & Prince』の元メンバーで歌手の岩橋玄樹さんが4日、自身のX(旧ツイッター/@genki17staff)で浦和レッズ戦の現地観戦を報告した。
岩橋さんが訪れたのは、同日に埼玉スタジアム2002で行われたJ1第33節・ヴィッセル神戸戦(○1-0)。「人生2回目のサッカー やっぱりスポーツ大好き。今まで野球部の役はやった事ないのに、サッカー部の役は2回もやってる 本格的にサッカーもやってみたいな」と綴り、4枚の写真をアップした。
1枚目はスタンドで撮ったユニフォーム姿の写真。2枚目にはシュートポーズをする姿が収められ、3枚目はレッズ・ブランドアンバサダーの岡野雅行氏とのツーショット、4枚目は元日本代表10番で浦和所属のMF中島翔哉とのツーショットとなっている。
ファンからは「えー!埼スタにいたの!?」「嘘やろ」「まじか!」「来てたの!?」「サッカーユニフォーム姿新鮮」「珍しい!」「めちゃくちゃ似合っててカッコいい!!」「浦和のユニフォームはイケメンにピッタリ」「シュートポーズもかっこいい」「ぜひまたのお越しを」などの声が届いた。
人生2回目のサッカー⚽️— GENKI IWAHASHI (@genki17staff) October 4, 2025
やっぱりスポーツ大好き。
今まで野球部の役はやった事ないのに、サッカー部の役は2回もやってる
本格的にサッカーもやってみたいな
とりあえず明日も舞台挨拶、頑張ります!#浦和レッズ pic.twitter.com/O30K6cKi3F