「びっくり」「トップモデルか女優のよう」大宮MF仲田歩夢の投稿ショットに絶賛相次ぐ
RB大宮アルディージャWOMENのMF仲田歩夢が3日に自身のインスタグラム(@ayu_nakada_13)を更新し、美容室を訪れたことを報告した。
仲田は「少し前ですが、、color change」と、白いTシャツ姿の自撮り写真をアップ。「最近はオリーブ系でおまかせしてます 毎度お気に入りです」と伝え、「どうですか〜」とファンに問いかけた。
コメント欄では「素敵な髪とスタイル」「レイヤー入ってる!」「似合う」「めっちゃかわいい!」「美人すぎてびっくりする」「エレガント」「ますます綺麗に」「さらに大人な感じですね」「トップモデルか女優のよう。仲田選手は上げるクロスまで美しい」と絶賛の声が上がっている。
現在32歳の仲田は常盤木学園高から2012年にINAC神戸レオネッサへ加入し、2021年に大宮へ移籍。今季WEリーグでは現在7試合に出場している。
