YOASOBI、『THE FILM 3』未収録の韓国ライブ映像2本をプレミア公開
YOASOBIがライブ映像作品集『THE FILM 3』の発売を記念して、自身2度目のアジアツアー＜YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 ”超現実｜cho-genjitsu”＞より本作未収録となるライブ映像2本をYouTubeプレミア公開する。
この2本は2024年12月7日(土)・8日(日)開催SEOUL・INSPIRE ARENA公演から、スペシャルゲスト“NewJeans”との「Biri-Biri」、“LEE SUHYUN of AKMU”との「たぶん」のパフォーマンス映像。公開日時は本日10月7日(火)22:00より2本連続での公開となる予定だ。
10月1日(水)にリリースしたライブ映像作品集『THE FILM 3』は、2024年11月に開催されたYOASOBI結成5周年記念の初ドーム公演『YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』東京ドーム公演に加え、2025年2月開催の『YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 ”超現実｜cho-genjitsu” IN SINGAPORE』、同年6月開催の『YOASOBI LIVE AT OVO ARENA WEMBLEY』 の国内外含む3本のワンマンライブを2枚組Blu-rayに収録。さらに、『YOASOBI LIVE DOCUMENTARY』と題して、本作に収録されているライブの裏側を収めた、約1年間に及ぶドキュメンタリー映像も収録。166パージに及ぶ各地でのライブ写真やライブ資料を綴じ込んだお馴染みの特製バインダー付きの豪華仕様となっている。
さらに、リリースを記念してライブ衣装展示を東京・愛知・大阪の3店舗にて実施。さらに、本作に収録されるライブを含めた計６本のライブ写真のパネル展示も開催中1だ。
■ライブ映像作品集『THE FILM 3』
2025年10月1日(水)リリース
完全生産限定盤
品番: XSXL-8〜10
仕様: Blu-ray 2枚組+特製バインダー+ライブ写真集
価格: ￥10,909+税
購入URL: http://yoasobi.lnk.to/20251001_THEFILM3_PKG
〈購入者限定特典情報〉
【特典内容】
特製バインダー用オリジナルインデックス
※下記チェーンごとに絵柄が異なります。
【対象店舗】
●Sony Music Shop
●TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）
●HMV全店（HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く）
●TSUTAYA RECORDS（一部店舗・オンライン除く）
●WonderGOO/新星堂(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン
●Amazon.co.jp
●楽天ブックス
●セブンネットショッピング
●YOASOBI 応援店
ご購入はこちら：http://yoasobi.lnk.to/20251001_THEFILM3_PKG
【注意事項】
・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
・特典絵柄・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。
・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
【楽天配送BOXに関して】
楽天ブックスにてご予約・ご購入いただいた方には、オリジナル・デザイン仕様の“楽天ブックス限定オリジナル配送BOX”に商品を梱包してお届けします。
ご購入はコチラ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18303932/
※数量に限りがございます。無くなり次第、終了とさせていただきます。
※伝票の形状・サイズはイメージと異なる場合があります。
※オリジナル配送BOXは、配送伝票やバーコード、テープが直接貼付された形態でのお届けとなります。
また、配送中の汚れ、破損による交換はお断りいたします。
※楽天ブックスオリジナル特典の＜特製バインダー用オリジナルインデックス（楽天ブックスver.）＞も差し上げます。
※数量がなくなり次第終了となりますので予めご了承ください。
※オリジナル配送BOXは1注文につき1箱でのお届けとなります。
〈「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」会場限定 『THE FILM 3』予約・購入者特典〉
【会場予約・購入特典】
会場限定オリジナルインデックス
※＜熊本城ホール メインホール＞公演のみ、商品と合わせて特典のお渡しとなります。
【対象商品】
2025年10月1日(水)リリース
YOASOBI ライブ映像作品集『THE FILM 3』
【注意事項】
・会場にてご購入いただいた商品は、その他の店頭特典・施策などは対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
・特典・商品は数に限りがあり、無くなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
・お支払い方法は会場によって異なりますので、各会場の即売所にてご確認ください。
・待機列には、ご購入される方のみお並びください。お連れ様がいらっしゃる場合は、物販エリア外などでお待ち合わせください。
・お知り合いお友達を待たせての待機列への横入りは禁止いたします。複数回ご購入の方は、待機列の最後尾にお並びいただきますようお願いいたします。横入り等の不正は見つけ次第、最後尾にお並びいただきますのでご了承ください。
・事故・混乱防止のため、販売中であっても様々な制限を設けさせていただくことがあります。
・商品に不良があった際は、当日・スタッフまでお声掛けください。
・商品購入後の商品の返品・交換・返金は一切申し受け出来ませんのでご注意ください。
・天候等の理由により、商品未着のため販売ラインナップが変更・販売を中止する場合がございます。また、アイテムにより販売開始時より売り切れの場合があります。販売商品は会場にて、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
・転売およびオークション出品など、営利目的での購入はご遠慮ください。そのような事実が発覚した場合、今後のグッズ等の販売及びイベントの参加をお断りさせていただく場合がございます。
これらの注意事項をお守りいただけない方は、グッズなどの購入や会場のご利用をご遠慮いただく場合があります。また、物販そのものが中止となる場合もございます。
■「劇上」
2025年10月2日（木）配信リリース
配信URL：https://lnk.to/gekijyo
作詞・作曲・編曲：Ayase／歌唱：Ayase、ikura
原作短編小説：『劇場ものがたり』（三谷幸喜 著）
◾️ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』
10月1日（水）スタート 初回30分拡大（22時〜23時24分）
毎週（水）22時〜22時54分
◆脚本：三谷幸喜
◆主題歌：YOASOBI『劇上』［Echoes / Sony Music Entertainment (Japan) Inc.］
◆音楽：得田真裕
◆キャスト
菅田将暉 二階堂ふみ 神木隆之介 浜辺美波
戸塚純貴 アンミカ 秋元才加 野添義弘 長野里美 富田望生
西村瑞樹（バイきんぐ） 大水洋介（ラバーガール） 小澤雄太 福井 夏
ひょうろく 松田慎也 佳久 創 佐藤大空
野間口 徹 シルビア・グラブ 菊地凛子 ・ 小池栄子
・ 市原隼人 井上 順 坂東彌十郎 小林 薫 他
◆プロデュース：金城綾香、野田悠介
◆制作プロデュース」：古郡真也
◆演出：西浦正記
◆制作著作：フジテレビ
■＜YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA＞
◆鳥取公演
会場：米子コンベンションセンター BiG SHiP
9月17日（水）開場 18:00 開演 19:00
9月18日（木）開場 18:00 開演 19:00
お問合せ：YUMEBANCHI（岡山） 086-231-3531（平日12:00〜17:00）
◆和歌山公演
会場：和歌山県民文化会館 大ホール
9月25日（木）開場 18:00 開演 19:00
9月27日（土）開場 17:00 開演 18:00
9月28日（日）開場 17:00 開演 18:00
お問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (11:00〜18:00 ※日祝除く)
◆岩手公演
会場：トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）大ホール
10月10日（金）開場 18:00 開演 19:00
10月11日（土）開場 17:00 開演 18:00
お問合せ：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
◆岡山公演
会場：倉敷市民会館
10月16日（木）開場 18:00 開演 19:00
10月17日（金）開場 18:00 開演 19:00
お問合せ：YUMEBANCHI（岡山） 086-231-3531（平日12:00〜17:00）
◆北海道公演
会場：帯広市民文化ホール 大ホール
10月24日（金）開場 18:00 開演 19:00
10月25日（土）開場 17:00 開演 18:00
会場：函館市民会館 大ホール
10月27日（月）開場 18:00 開演 19:00
10月28日（火）開場 18:00 開演 19:00
お問合せ：WESS info@wess.co.jp
◆福島公演
会場：いわき芸術文化交流館 アリオス アルパイン大ホール
10月30日（木）開場 18:00 開演 19:00
10月31日（金）開場 18:00 開演 19:00
お問合せ：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
◆愛媛公演
会場：松山市民会館 大ホール
11月12日（水）開場 18:00 開演 19:00
11月13日（木）開場 18:00 開演 19:00
お問合せ：DUKE松山 089-947-3535（平日 11:00〜17:00）
◆山口公演
会場：山口 KDDI維新ホール
11月15日（土）開場 17:00 開演 18:00
11月16日（日）開場 17:00 開演 18:00
お問合せ：YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571（平日12:00〜17:00）
◆沖縄公演
会場：沖縄コンベンションセンター展示棟
11月29日（土）開場 17:00 開演 18:00
11月30日（日）開場 17:00 開演 18:00
お問合せ：琉球放送 098-988-5000(平日11:00〜17:00)
◆TICKET
指定席：8,800円（税込）
※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、1名につき1枚のチケットが必要です。また、5歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につきお子様1名のみ膝上で鑑賞可能です。
※入場時に身分証確認を実施いたします。本人確認ができない場合は入場をお断りいたします。
※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。
※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。
※譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。
一般発売日：2025年6月28日（土）正午12:00〜
プレイガイド
ローソンチケット：http://l-tike.com/yoasobi/（Lコード：93989）