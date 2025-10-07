MBS『よんチャンTV』新体制スタート…なんとアナウンサー“総勢15人”体制、レギュラー出演者＆見どころ【一覧】
MBSテレビが番組改編を実施し、10月クールから新体制がスタートした。平日午後の顔『よんチャンTV』（月〜金 後3：40〜7：00）には、総勢15人のアナウンサーが出演する。帯番組史上最多（？）の大人数で、全員が一致団結のビジュアルが公開されている。
【画像】MBS15人集結ビジュアル 藤林温子アナ＆三ツ廣政輝アナの手にはビール
同局は、今回の改編方針に「I ライブ MBS」を掲げ、とにかく“ライブ”にこだわっていく。『よんチャンTV』は、第1部が昨年4月から17ヶ月連続で同時間帯の月間平均視聴率単独トップを走り、第2部も上昇基調にある。
新キャッチコピーは「ALL ４ ALL みんなで伝える みんなに届ける」。アナ15人が、それぞれの現場で自らの言葉で伝え、関西の視聴者に届けていく。
新展開としては、藤林温子アナと三ツ廣政輝アナが担当する「昼飲みサンにはワケがある」が月曜1部でスタート。また、個性的なキャラクターでおなじみの福島暢啓アナが金曜1部のニュースプレゼンを担当する。
大阪・関西万博が閉幕する10月13日には「万博閉幕SP」を予定する。
■月曜1部「昼飲みサンにはワケがある」 出演：藤林温子／三ツ廣政輝
夜勤明け、束の間の休暇、無職、ママ友会、マッチングアプリの初対面飲み…。平日の昼からお酒を飲むのはナゼなのか？そこには必ず理由があり人生が垣間見える。インタビュー経験豊富な藤林アナと三ツ廣アナが昼飲みでにぎわう飲み屋街を訪れて昼飲みの魅力（ススメ）を教えてもらいながら、一期一会で十人十色のエピソードを聞き出すコーナー。
■大阪・関西万博閉幕SP 10月13日（月・祝）午後1時55分〜6時30分放送
→10月13日に閉幕する大阪・関西万博。パビリオンの最後の催し、最終日に会場に駆け付けた人々、など「万博最後の1日」をMBSアナウンサーが生中継で伝える。スタジオでは、万博の跡地利用や次回のサウジアラビア万博についてヤマナカ真アナ＆前田春香アナがプレゼン。6ヶ月間続いた万博のフィナーレを『よんチャンTV』らしい切り口で、硬軟織り交ぜたっぷり届ける。
■森岡紀人プロデューサー コメント
今年度『よんチャンTV』のテーマは「生活感」、「筋書きのないロケ」、「若手アナウンサーの奮闘」です。下期は総勢15人のアナウンサーが出演し、番組はさらににぎやかになります。15人がそれぞれの現場で活躍することでテレビの前の視聴者の「心を動かす」と確信しています。ご期待ください！
■出演一覧
メインパーソナリティー：河田直也（MBSアナウンサー）
進行 ：
（月・金） 前田春香 (MBSナウンサー）
（水・木） 清水麻椰（MBSアナウンサー）
（火） 海渡未来 (MBSアナウンサー）
ニュースプレゼンター：（月〜水）山中真（MBSアナウンサー）
（木） 前田春香（MBSアナウンサー）
（金） 福島暢啓（MBSアナウンサー）
出 演 ：
（月）ナジャ・グランディーバ、中野雅至、牛窪恵、越水遥、野球解説者（掛布雅之、矢野燿大、能見篤史）※隔週出演、中江有里、宇都宮まき ※月１回出演
（火）ロザン、沢松奈生子、吉田朱里
（水）シャンプーハット、REINA、清水章弘 ※隔週出演
（木）チュートリアル ※徳井義実と福田充徳が隔週で出演、小山慶一郎（NEWS）、浅尾美和、立岩陽一郎
（金）武田一顕、メッセンジャー黒田有、山本浩之、丸田佳奈 ※隔週出演、中間淳太（WEST.）、浅香あき恵、野々村友紀子 ※月1回出演
アナウンサーコーナー ：
（月）昼飲みサンにはワケがある 藤林温子／三ツ廣政輝 ※隔週出演
よんスポ 三ツ廣政輝／川地洋平／大村浩士
（火）よんチャン登山部 中野広大／海渡未来 ※隔週出演
（木）発掘まち自慢！自転車たび 山崎香佳
（金）最旬！丼マン 川地洋平
フィールドキャスター：
（月）藤林温子／三ツ廣政輝（MBSアナウンサー）※隔週出演
（火）河本光正／中野広大（MBSアナウンサー）※隔週出演
（水・木）河西美帆（MBSアナウンサー）
（金）上田芹莉（MBSアナウンサー）
