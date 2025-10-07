¾¾»³±Ñ¼ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²£ÉÍCC·Ð¸³ÁÈ¤Ë¤â´üÂÔ¡¡ÆüËÜÀª¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¯¾å°Ì¼Ô¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¡¡¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
9Æü¤«¤é¿ÀÆàÀî¸©¤Î²£ÉÍ¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢ÊÆ¥Ä¥¢ー¡¢¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Æ±Âç²ñ¤Ïº£Ç¯¤«¤éÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¡£
2019Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ZOZO¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤¬ºòÇ¯¤ÎÂç²ñ¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢³¤³°¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ìー¥äー¤¬ÆüËÜ¤Ë½¸·ë¤¹¤ëÉñÂæ¤¬º£Ç¯°Ê¹ß¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏÁ´78Ì¾¡£¤½¤ÎÆâ¤ÎÆüËÜÀª¤Ï¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¡¢µ×¾ïÎÃ¡¢¶âÃ«Âó¼Â¡¢蟬ÀîÂÙ²Ì¡¢ÀÐÀîÎË¡¢ÃæÅç·¼ÂÀ¡¢À¸¸»»ûÎ¶·û¡¢Èæ²Å°ìµ®¡¢ÊÆß·Ï¡¡¢¶â»Ò¶îÂç¡¢¾®À¾¤¿¤«¤Î¤ê¡¢¾®Ê¿ÃÒ¡¢²ÏËÜÎÏ¡¢¾®ÎÓÂç²Ï¡Ê¥¢¥Þ¡Ë¡¢ÂçÀ¾³¡ÅÍ¡¢ËÙÀîÌ¤ÍèÌ´¡¢ÃæÀ¾Ä¾¿Í¤Î17Ì¾¡£
ÆüËÜÀª¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤Ï¸½»þÅÀ¡Ê10·î5Æü»þÅÀ¡Ë¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê°Ê²¼WR¡Ë17°Ì¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¡£¤½¤·¤Æ¡¢²£ÉÍCC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤À¡£
¢£¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤ä¥â¥ê¥«¥ï¤é¤¬½Ð¾ì
WR¤Ç¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ð¾ìÁª¼ê¤Ï2Ì¾¡£WR4°Ì¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Çºòµ¨4Âç¥á¥¸¥ãー2¾¡¤Î¥¶¥ó¥Àー¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡¢WR9°Ì¡¢4Âç¥á¥¸¥ãーÄÌ»»2¾¡¤ò¤¢¤²2023Ç¯¤ÎZOZO¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Í¥¾¡¼Ô¤Î¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¤À¡£
Â¾¤Ë¤âWR18°Ì¤Çº£µ¨¡¢½à¥á¥¸¥ãー¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¤½£¥Ä¥¢ー¤ÎBMW PGAÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Îー¥ì¥ó¡¢WR31°Ì¤Ç4Âç¥á¥¸¥ãー1¾¡¤Î¥¦¥£¥ó¥À¥à¡¦¥¯¥éー¥¯¡¢WR45°Ì¤Çº£µ¨ÊÆ¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¤ò¤«¤¶¤Ã¤¿¥ß¥ó¥¦ー¡¦¥êー¡¢WR66°Ì¤ÇÊÆ¥Ä¥¢ーÄÌ»»6¾¡¡¢4Âç¥á¥¸¥ãー¤Ç¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤Î·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê¥È¥Ëー¡¦¥Õ¥£¥Ê¥¦¤é¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¢£¾¾»³±Ñ¼ù¥È¥Ã¥×25¤¬50¡óÄ¶¤¨
¼ÂÀÓ¤ä·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤ÊÃæ·ø¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î¼ã¼ê¤âÂ¿¤¯½Ð¾ì¤¹¤ë³¤³°Àª¡£¤½¤ì¤é¶¯Å¨¤Ø¤ÎÂÐ¹³¤òºÇ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ëÆüËÜÁª¼ê¤Ï¤ä¤Ï¤ê¾¾»³¤À¤í¤¦¡£
¾¾»³¤Ïº£µ¨¤Î³«ËëÀï¡¢¥¶¡¦¥»¥ó¥È¥êー¤Ç4Æü´Ö¥Èー¥¿¥ë35¥¢¥ó¥Àー¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥³¥¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿À®ÀÓ¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥Ã¥×10¤â¤³¤Î1²ó¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢23»î¹ç¡ÊÊÆ¥Ä¥¢ー22»î¹ç¡¦²¤½£¥Ä¥¢ー1»î¹ç¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¥È¥Ã¥×25¤¬12²ó¡£50%°Ê¾å¤Î³ÎÎ¨¤Ç¥È¥Ã¥×25¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Á°ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î¤ÎBMW PGAÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢2ÆüÌÜ¤Ë2¤Ä¤Î¥¤ー¥°¥ë¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤Î¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤òÃ¡¤½Ð¤·Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£3ÆüÌÜ¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÊø¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï13°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2021Ç¯ZOZO¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×°ÊÍè¤ÎÆüËÜ³«ºÅ¤ÎÊÆ¥Ä¥¢ーÍ¥¾¡¤Ë´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÊÆ¥Ä¥¢ー¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Í¥¾¡Í½ÁÛ¤Ç¤Ï3ÈÖ¼ê¤À¡£
º£µ¨¤Î¾¾»³¤Ï¥°¥êー¥ó¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤¬½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥êー¥ó¼þ¤ê¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥¹¥³¥¢¹×¸¥ÅÙ¤ò¼¨¤¹¥¢¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥°¥êー¥ó¤¬5°Ì¡¢¥Ñー¥ª¥ó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Ñー°Ê¾å¤Î¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤¹³ä¹ç¤ò¼¨¤¹¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ê¥ó¥°¤¬6°Ì¡¢¥µ¥ó¥É¥»ー¥ÖÎ¨¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð¾ìÁª¼ê¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥®¥ã¥é¥êー¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤Î¥×¥ìー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾¾»³¡£ÊÆ¥Ä¥¢ー¤ÇËá¤È´¤«¤ì¤¿¾®µ»¤Ç¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£²£ÉÍCC³«ºÅ¤ÎÆüËÜ¥ªー¥×¥ó2018½Ð¾ìÁÈ
WRÆüËÜÀª2ÈÖ¼ê¤Ï116°Ì¤Îµ×¾ï¡¢3ÈÖ¼ê¤¬126°Ì¤ÎÈæ²Å¡¢4ÈÖ¼ê¤¬128°Ì¤ÎÃæÅç¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ï¾¾»³¤Ë½¸Ãæ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï³«ºÅ¥³ー¥¹¤¬²£ÉÍCC¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜÀª¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡£
²£ÉÍCC¤Ï2014～16Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¾¥³ー¥¹¤ÈÅì¥³ー¥¹¤Î°ìÉô¤òÁ´ÌÌ²þ½¤¤·¡¢²þ½¤¤·¤¿¥Ûー¥ë¤¬18Ç¯¤ÎÆüËÜ¥ªー¥×¥ó¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥Ûー¥ë¤¬º£²ó¤Î¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¡£
º£²ó¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç18Ç¯¤ÎÆüËÜ¥ªー¥×¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÀÐÀî¡¢Èæ²Å¡¢¾®À¾¡¢¶âÃ«¡¢ÊÆß·¡¢ÃæÅç¡¢ËÙÀî¤ÎÆüËÜÀª7Ì¾¤Ë¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤ò²Ã¤¨¤¿8Ì¾¡£
ÀÐÀî¤¬20°Ì¥¿¥¤¡¢Èæ²Å¡¢¾®À¾¡¢ËÙÀî¤¬Í½ÁªÍî¤Á¡£Åö»þ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤À¤Ã¤¿¶âÃ«¤ÈÊÆß·¤ÈÃæÅç¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢24°Ì¥¿¥¤¡¢33°Ì¥¿¥¤¡¢Í½ÁªÍî¤Á¡¢¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï50°Ì¥¿¥¤¤À¤Ã¤¿¡£
¢£²£ÉÍ¥ß¥Ê¥È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×½Ð¾ìÁÈ
ÆüËÜÀª¤Î²£ÉÍCC·Ð¸³¤Ï2018Ç¯¤ÎÆüËÜ¥ªー¥×¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£23Ç¯¤È24Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²£ÉÍ¥ß¥Ê¥È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î²ñ¾ì¤â²£ÉÍCC¤À¤Ã¤¿¡£
23Ç¯Âç²ñ¤Ï¡¢ÃæÅç¤¬Í¥¾¡¡¢蟬Àî¤¬2°Ì¡¢¶â»Ò¤¬15°Ì¥¿¥¤¡¢Èæ²Å¤¬19°Ì¥¿¥¤¡¢ËÙÀî¤¬25°Ì¥¿¥¤¡¢²ÏËÜ¡¢À¸¸»»û¡¢ÊÆß·¡¢ÀÐÀî¡¢¾®À¾¡¢ÃæÀ¾¤¬Í½ÁªÍî¤Á¡£
24Ç¯Âç²ñ¤Ï¡¢ÊÆß·¤¬Í¥¾¡¡¢ËÙÀî¤¬4°Ì¥¿¥¤¡¢¶âÃ«¤¬7°Ì¥¿¥¤¡¢¶â»Ò¤ÈÈæ²Å¤¬19°Ì¥¿¥¤¡¢蟬Àî¤¬46°Ì¥¿¥¤¡¢²ÏËÜ¤¬55°Ì¥¿¥¤¡¢ÀÐÀî¡¢¾®À¾¡¢ÃæÀ¾¤¬Í½ÁªÍî¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥³ー¥¹·Ð¸³ÃÍ¤ò¶¯¤ß¤Ë¤Ç¤¤ë¤«
²£ÉÍCC¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÉ¤¤¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥³ー¥¹¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï³¤³°Àª¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
Åìµþ¸ÞÎØ¤Î³«ºÅ¥³ー¥¹¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿²£ÉÍCC¡£ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÌ¾¥³ー¥¹¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ìー¥äー¤òÁê¼ê¤Ë¾å°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³ー¥¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÁª¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²£ÉÍCC³«ºÅÂç²ñÀ®ÀÓ
