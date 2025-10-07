秋の大祭「長崎くんち」が開幕し、6つの踊町が演し物を奉納しました。

長崎市の諏訪神社にシャギリの音が響き、秋の大祭の開幕です。

一番町は「本踊・阿蘭陀万歳」を奉納する新橋町です。長崎検番の芸妓衆6人が出演。オランダ人を演じる2人の主人公はテンポが速く、コミカルな動きが魅力です。

諏訪町は伝統ある「龍踊」を奉納。雄の青龍と雌の白龍に子龍、そして孫龍の、3世代4匹が乱舞する多彩な演出で会場を魅了しました。

「詩舞・曳壇尻」を奉納するのは、新大工町。根曳は全員、今年初めて挑戦する、新人。唯一無二の伝統を守り続けています。

網打ち船頭の巧みな網さばきで見事、豊漁です。

「川船」を奉納した榎津町。激流の中を進む船を、スピード感のある動きで披露しました。

相撲ゆかりの演し物「櫓太鼓」と「本踊」を奉納したのは、西古川町です。ウクライナ出身の高校3年生エゴール・チュグンさんが巧みな弓さばきを見せました。

トリを務めたのは賑町の「大漁万祝恵美須船」です。海での漁を表現する曳物は、長崎くんち唯一です。大海原を突き進む姿に、会場は大いに沸きました。

長崎くんちは9日まで行われ、まちは3日間、くんち一色に染まります。