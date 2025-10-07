羊文学の新曲「いとおしい日々」が、中村倫也と宮世琉弥が出演する『ブルボン オリジナルビスケットシリーズ TVCM』のタイアップ楽曲に起用されることが発表となった。

「いとおしい日々」は、日々のもどかしさや空虚感を描きながらも、軽快なメロディーに乗って少しずつ勇気を与えてくれるようなストーリー展開が印象的。聴く人それぞれの日々にそっと寄り添い、毎日が”いとおしい”と感じられるロックナンバーとして届けられる。同曲は明日10月8日から配信開始されるほか、TVCMは10月14日より全国放送される予定だ。

なお、「いとおしい日々」は明日リリースの5thフルアルバム 『D o n’ t L a u g h I t O f f』にも収録される。アルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』のPreAdd/Presaveも受付中となっている。

羊文学は8都市をまわるアジアツアー＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞を現在開催中だ。そのファイナルを飾る日本武道館公演よりDay2がYouTube Liveにて一部生配信されることも決定した。オフィシャルYouTubeチャンネルでは、武道館ライブの生配信ほか、最新アルバムのリスニングパーティーやアルバムに収録される特典映像も一部公開される。

■羊文学YouTube生配信

開催日：10月10日(日)

配信URL：https://youtube.com/live/-CWNSyILhF4

▼タイムテーブル

17:00〜18:30 | 羊文学MUSIC VIDEO特集

18:30〜19:30 | 最新アルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』リスニングパーティー

19:30頃〜 | 日本武道館公演 生配信

終演後〜20:45 | アルバム特典映像一部公開

■5thフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』

2025年10月8日(水)発売

予約ページ：https://fcls.lnk.to/HTJ_DLIO

※封入特典として＜羊文学 SPRING TOUR 2026＞チケット抽選申し込み可能なシリアルコード付属 ▲完全生産限定盤＜メェ盤＞ 【完全生産限定盤(CD+Blu-ray+Goods)】8,800円(税込)

CD：5th Album『D o n’ t L a u g h I t O f f』

Blu-ray：＜Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025＞Documentary

Goods：オリジナルひつじちゃんぬいぐるみキーホルダー

※映像内容は初回盤の収録映像と異なります。 ▲初回限定盤 【初回限定盤(CD+Blu-ray)】6,600円(税込)

CD：5th Album『D o n’ t L a u g h I t O f f』

Blu-ray：＜FUJI ROCK FESTIVAL’23＞

※映像内容は完全生産限定盤の収録映像と異なります ▲通常盤 【通常盤(CD)】3,850円(税込)

CD：5th Album『D o n’ t L a u g h I t O f f』

▼CD収録曲 ※全13曲

01 そのとき

02 いとおしい日々

※ブルボン オリジナルビスケットシリーズTVCM タイアップ楽曲

03 Feel

※TVアニメ『サイレント・ウィッチ沈黙の魔女の隠しごと』OP主題歌

04 doll

05 声

※フジテレビ系月9ドラマ『119エマージェンシーコール』主題歌

06 春の嵐

07 愛について

08 cure

09 tears

※映画「かくしごと」主題歌

10 ランナー

11 未来地図2025

※TAKANAWAGATEWAYCITY未来体験シアターオリジナル楽曲

12 Burning

※TVアニメ『【推しの子】』第二期ED主題歌

13 don’t laugh it off anymore

■＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞

09月15日(月/祝) 大阪・大阪城ホール

09月18日(木) ソウル・YES24 LIVE HALL

09月20日(土) 上海・VAS est

09月21日(日) 北京・东三LIVE 乐游园

09月23日(火) 広州・MAO Livehouse(中大一号馆)

09月26日(金) 台北・Zepp New Taipei

09月28日(日) バンコク・Voice Space

10月09日(木) 東京・日本武道館

10月10日(金) 東京・日本武道館

▼日本武道館公演詳細

10月09日(木) 日本武道館

open18:00 / start19:00

10月10日(金) 日本武道館

open18:00 / start19:00

全席指定：前売8,500円(税込)

企画/制作：株式会社次世代/SMASH

主催：ホットスタッフ 後援：J-WAVE

（問）スマッシュ 03-3444-6751

（問）ホットスタッフ 050-5211-6077

チケット：https://linktr.ee/hitsujibungaku_asiatour

■＜Hitsujibungaku Europe Tour 2025＞

10月15日(水) FR・Paris @L’Alhambra

http://bit​.ly/Hitsujibungaku_Paris25

10月16日(木) NL・Nijmegen @Doornroosje

https://www​.doornroosje​.nl/event/hitsujibungaku/

10月18日(土) DE・Cologne @Die Kantine

https://www​.eventim​.de/eventseries/hitsujibungaku-3938853/

10月19日(日) DE・Berlin @Columbia Theater

https://www​.eventim​.de/eventseries/hitsujibungaku-3938853/

10月20日(月) PL・Warsaw @Proxima

https://www​.livenation​.pl/event/hitsujibungaku-warsaw-tickets-edp1609764

10月22日(水) AT・Vienna @Flex

https://www​.oeticket​.com/event/20463877

10月24日(金) UK・London @O2 Academy Islington

https://gigst​.rs/hitsujibungaku

■＜まほうがつかえる2025＞

12月19日(金) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

open18:00 / start19:00

12月25日(木) 大阪・フェスティバルホール

open18:00 / start19:00

▼チケット

全席指定：前売6,500円(税込)

企画 / 制作：株式会社次世代 / SMASH CORPORATION

協力 F.C.L.S.

（問）スマッシュ 03-3444-6751

■＜羊文学 SPRING TOUR 2026＞

▼2026年

2月24日(火) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open18:00 / start19:00

（問）スマッシュ 03-3444-6751

3月01日(日) 宮城・SENDAI GIGS

open17:00 / start18:00

（問）ノースロードミュージック 022-256-1000

3月05日(木) 福岡・Zepp Fukuoka

open18:00 / start19:00

（問）キョードー西日本 0570-09-2424

3月10日(火) 愛知・Zepp Nagoya

open18:00 / start19:00

（問）ジェイルハウス 052-936-6041

3月19日(木) 北海道・Zepp Sapporo

open18:00 / start19:00

（問）SMASH EAST 011-261-5569

▼チケット

1F スタンディング：￥6,500

2F 指定席：￥7,500

※最新アルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』封入特典として＜羊文学 SPRING TOUR 2026＞のチケット抽選申し込みが可能なシリアルコード付属

