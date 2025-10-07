羊文学、新曲が中村倫也と宮世琉弥出演『ブルボン』TVCMタイアップ楽曲に決定
羊文学の新曲「いとおしい日々」が、中村倫也と宮世琉弥が出演する『ブルボン オリジナルビスケットシリーズ TVCM』のタイアップ楽曲に起用されることが発表となった。
「いとおしい日々」は、日々のもどかしさや空虚感を描きながらも、軽快なメロディーに乗って少しずつ勇気を与えてくれるようなストーリー展開が印象的。聴く人それぞれの日々にそっと寄り添い、毎日が”いとおしい”と感じられるロックナンバーとして届けられる。同曲は明日10月8日から配信開始されるほか、TVCMは10月14日より全国放送される予定だ。
なお、「いとおしい日々」は明日リリースの5thフルアルバム 『D o n’ t L a u g h I t O f f』にも収録される。アルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』のPreAdd/Presaveも受付中となっている。
羊文学は8都市をまわるアジアツアー＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞を現在開催中だ。そのファイナルを飾る日本武道館公演よりDay2がYouTube Liveにて一部生配信されることも決定した。オフィシャルYouTubeチャンネルでは、武道館ライブの生配信ほか、最新アルバムのリスニングパーティーやアルバムに収録される特典映像も一部公開される。
■羊文学YouTube生配信
開催日：10月10日(日)
配信URL：https://youtube.com/live/-CWNSyILhF4
▼タイムテーブル
17:00〜18:30 | 羊文学MUSIC VIDEO特集
18:30〜19:30 | 最新アルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』リスニングパーティー
19:30頃〜 | 日本武道館公演 生配信
終演後〜20:45 | アルバム特典映像一部公開
■5thフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』
2025年10月8日(水)発売
予約ページ：https://fcls.lnk.to/HTJ_DLIO
※封入特典として＜羊文学 SPRING TOUR 2026＞チケット抽選申し込み可能なシリアルコード付属
【完全生産限定盤(CD+Blu-ray+Goods)】8,800円(税込)
CD：5th Album『D o n’ t L a u g h I t O f f』
Blu-ray：＜Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025＞Documentary
Goods：オリジナルひつじちゃんぬいぐるみキーホルダー
※映像内容は初回盤の収録映像と異なります。
【初回限定盤(CD+Blu-ray)】6,600円(税込)
CD：5th Album『D o n’ t L a u g h I t O f f』
Blu-ray：＜FUJI ROCK FESTIVAL’23＞
※映像内容は完全生産限定盤の収録映像と異なります
【通常盤(CD)】3,850円(税込)
CD：5th Album『D o n’ t L a u g h I t O f f』
▼CD収録曲 ※全13曲
01 そのとき
02 いとおしい日々
※ブルボン オリジナルビスケットシリーズTVCM タイアップ楽曲
03 Feel
※TVアニメ『サイレント・ウィッチ沈黙の魔女の隠しごと』OP主題歌
04 doll
05 声
※フジテレビ系月9ドラマ『119エマージェンシーコール』主題歌
06 春の嵐
07 愛について
08 cure
09 tears
※映画「かくしごと」主題歌
10 ランナー
11 未来地図2025
※TAKANAWAGATEWAYCITY未来体験シアターオリジナル楽曲
12 Burning
※TVアニメ『【推しの子】』第二期ED主題歌
13 don’t laugh it off anymore
■＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞
09月15日(月/祝) 大阪・大阪城ホール
09月18日(木) ソウル・YES24 LIVE HALL
09月20日(土) 上海・VAS est
09月21日(日) 北京・东三LIVE 乐游园
09月23日(火) 広州・MAO Livehouse(中大一号馆)
09月26日(金) 台北・Zepp New Taipei
09月28日(日) バンコク・Voice Space
10月09日(木) 東京・日本武道館
10月10日(金) 東京・日本武道館
▼日本武道館公演詳細
10月09日(木) 日本武道館
open18:00 / start19:00
10月10日(金) 日本武道館
open18:00 / start19:00
全席指定：前売8,500円(税込)
企画/制作：株式会社次世代/SMASH
主催：ホットスタッフ 後援：J-WAVE
（問）スマッシュ 03-3444-6751
（問）ホットスタッフ 050-5211-6077
チケット：https://linktr.ee/hitsujibungaku_asiatour
■＜Hitsujibungaku Europe Tour 2025＞
10月15日(水) FR・Paris @L’Alhambra
http://bit.ly/Hitsujibungaku_Paris25
10月16日(木) NL・Nijmegen @Doornroosje
https://www.doornroosje.nl/event/hitsujibungaku/
10月18日(土) DE・Cologne @Die Kantine
https://www.eventim.de/eventseries/hitsujibungaku-3938853/
10月19日(日) DE・Berlin @Columbia Theater
https://www.eventim.de/eventseries/hitsujibungaku-3938853/
10月20日(月) PL・Warsaw @Proxima
https://www.livenation.pl/event/hitsujibungaku-warsaw-tickets-edp1609764
10月22日(水) AT・Vienna @Flex
https://www.oeticket.com/event/20463877
10月24日(金) UK・London @O2 Academy Islington
https://gigst.rs/hitsujibungaku
■＜まほうがつかえる2025＞
12月19日(金) 東京・LINE CUBE SHIBUYA
open18:00 / start19:00
12月25日(木) 大阪・フェスティバルホール
open18:00 / start19:00
▼チケット
全席指定：前売6,500円(税込)
企画 / 制作：株式会社次世代 / SMASH CORPORATION
協力 F.C.L.S.
（問）スマッシュ 03-3444-6751
■＜羊文学 SPRING TOUR 2026＞
▼2026年
2月24日(火) 神奈川・KT Zepp Yokohama
open18:00 / start19:00
（問）スマッシュ 03-3444-6751
3月01日(日) 宮城・SENDAI GIGS
open17:00 / start18:00
（問）ノースロードミュージック 022-256-1000
3月05日(木) 福岡・Zepp Fukuoka
open18:00 / start19:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
3月10日(火) 愛知・Zepp Nagoya
open18:00 / start19:00
（問）ジェイルハウス 052-936-6041
3月19日(木) 北海道・Zepp Sapporo
open18:00 / start19:00
（問）SMASH EAST 011-261-5569
▼チケット
1F スタンディング：￥6,500
2F 指定席：￥7,500
※最新アルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』封入特典として＜羊文学 SPRING TOUR 2026＞のチケット抽選申し込みが可能なシリアルコード付属
