【U18日清食品トップリーグ2025 男子】美濃加茂高等学校 72ー103 鳥取城北高等学校（10月4日／北里アリーナ富士）

【映像】騙された！シュートキャンセルからのマジックパス

鳥取城北高等学校（鳥取県）の福元源士が見せたアシストが脚光を集めている。実況も思わず唸ったプレーキャンセルからのパス選択にファンも釘付けだ。

10月4日にU18日清食品トップリーグ2025（バスケットボールの高校世代最高峰リーグ）が行われ、鳥取城北は美濃加茂高等学校（岐阜県）と対戦し103ー72で勝利した。

序盤から鳥取城北の3ポイントシュートが冴え渡り点差を広げていく。すると38ー22とリードして迎えた第2クォーターの残り3分、福元のプレーにアリーナが歓声に包まれた。

新美鯉星が放った3ポイントシュートはリングに嫌われて落ちるも、福元がリバウンド。200センチのオラインカ・オロラデを相手に、フェイダウェイでシュート体勢に入る。しかし次の瞬間、福元はシュートをキャンセルしてパスを選択。飛び上がっていた200センチのオランイカの逆を突く形で、最後は豊村豪仁がショットを沈め、さらにアンドワンももらうプレーとなった。

このプレーに実況の望月佑真氏も「おっパスにした！！決めました！しかもアンドワン！しっかりと相手のディフェンスが見えています。これは『福元サンキュー！』という感じですね」とコメント。福元のプレーに驚愕していた。

またSNS上でも「これは騙された！」「そこで止まるの？」「福元くんいいプレー選択」「よく見えてるなー」「あそこでキャンセルしてのパスは素晴らしいね」「周りが見えてるね」と絶賛する声が多く見られた。

2年生ながらPGを務める福元は、この試合で24分13秒のプレータイムを与えられ、12得点をマーク。6リバウンド5アシストと攻守にわたって安定したパフォーマンスを見せた。

（ABEMA／U18日清食品トップリーグ2025）