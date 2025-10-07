GANG PARADEの新曲「Happy Yummy Lucky Yummy」が本日配信リリースされた。

本楽曲は、10月6日より放送開始となったばかりのアニメ『デブとラブと過ちと！』のオープニングテーマ。メンバーのユメノユアがアニメの主人公・夢子を思い描きながらポジティブでかわいい要素をぎゅっと凝縮した歌詞を付け、思わず真似したくなるようなキャッチーでポップな振付をキャン・GP・マイカが考案。GANG PARADEの魅力が詰まった、観て聴いて楽しめる一曲だ。「Peace☆超パニック」でもタッグを組んだMEG(MEGMETAL)とHayato Yamamotoのプロデュースによる、メロディの可愛さやポップさに加えオーディエンスを飽きさせない楽曲展開もぜひ楽しんでほしい。

楽曲配信とあわせ、ミュージックビデオもプレミア公開された。ギャンパレの人気曲「SUPER PARTY PEOPLE」でも監督を務めた松田広輝が約2年半ぶりにビデオを制作。キャン・GP・マイカの振り付けを最大限に引き立てるダンスシーンとカラフルなお菓子やフルーツなどの食べ物に囲まれるギャンパレメンバーの可愛さがやみつきな内容に仕上がっている。

■「Happy Yummy Lucky Yummy」楽曲配信

https://gangparade.lnk.to/8thSG ■Major 8th Single「タイトル未定」

2025年12月17日(水)発売

商品予約＆配信リンク：https://gangparade.lnk.to/8thSG

品番：初回生産限定盤：WPZL-32261〜2 / 通常盤：WPCL-13726

価格：初回生産限定盤(CD＋BD)：\9,900(税込) / 通常盤(CDのみ)：\1,300(税込)

収録内容：

※初回生産限定盤および通常盤：共通

「Happy Yummy Lucky Yummy」 ※2025/10/6から放送TVアニメ「デブとラブと過ちと！」OP主題歌

他、合計3曲収録予定 初回生産限定盤付属Blu-ray収録内容

・「THE GANG PARADE RISES Z at Spotify O-EAST 2025.8.21」ライブ映像

・「THE GANG PARADE RISES Z at Spotify O-EAST 2025.8.21」メイキング映像 ＜タイアップ＞ © ままかり／シーモアコミックス・アニメ『デブとラブと過ちと！』製作委員会

「Happy Yummy Lucky Yummy 」

2025/10/6〜放送TVアニメ「デブとラブと過ちと！」OP主題歌 https://s.mxtv.jp/anime/debulove/

■ライブ情報

＜FANCLUB ASOVIVA 2025 〜ONCE MORE PARADE TOUR〜＞ 2025年10月13日(月・祝) 横浜ベイホール

OPEN/START 14:00/15:00 チケット詳細

https://gangparade.jp/news/detail/914

[問] GANG PARADE公式アドレス gangparade.staff@gmail.com ＜チケット料金＞

『通常チケット』スタンディング \10,000(税込)

・全て電子チケットになります。

・ツアーお土産付きになります。

・入場時、動画撮影可能なお出迎え。

※未就学児童入場不可