仙台出身で楽天ファンとして知られるお笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおが７日、ブログを更新。海外フリーエージェント（ＦＡ）権の行使を検討していると報じられた則本昂大投手と会食したことを明かした。

伊達は「プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスの元監督でもある平石洋介さん、則本昂大投手と３人で仙台にてご飯会」と、楽天元監督の平石洋介氏も交えて３人で会食したと報告した。

続けて「平石さんは、イーグルスでの現役時代からずーっと仙台に居住を構えてくれる仙台大好きアスリート！則本投手も仙台に住んで１３年。仙台で一緒にご飯出来るのが嬉しいなぁ。イーグルスは今シーズン終了し、３人で色んな話をしました。真剣な話からバカ話まで」。

さらに「報道にも出てますが、則本投手の来シーズンに向けての話。長らく、イーグルスのエースとして大活躍してきた功労者の１人。シーズン中でも、ちょくちょく連絡をくれる…僕はファンでありながら友達みたいな感覚もある」と則本投手への思いをつづった。

「熱い気持ちのこもった背番号１４の火の玉ストレートが僕は大好き。大切なグローブをくれたり。。あと、何より屈託のない笑顔ね（笑）田中将大投手がヤンキースへ移籍後、イーグルスを背負って戦ってきた偉大なるピッチャー」

さらに「平石さんと共に、色んな話をしたなぁー。でも、１番嬉しかったのが『仙台めっちゃ好きです！』のひと言」と、則本投手のうれしい言葉を明かし、「来シーズン、何があろうがずーっと則本投手を変わらず応援するし、願わくば…これまでと同じようにたまにご飯も行きたいなー。いや、無理やりにでも行く」と続けた。

最後に３人で撮った写真をアップした伊達は「平石さん、則本っちゃん、貴重なお時間をありがとうございました。やっぱり、俺って小さいなぁ」と、２人に比べて背が低いことを自虐的につづった。