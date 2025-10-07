『タルサ・キング』シーズン3の放送を前に続編の制作決定！ これまでを2分で振り返る特別映像も
シルヴェスター・スタローン主演のドラマ『タルサ・キング』シーズン4の製作が決定した。あわせて、シーズン1・2を約2分で振り返る特別映像が公開され、さらにYouTubeではシーズン3第1話の無料配信も行われることが発表された。
【動画】『タルサ・キング』シーズン1を2分で一気に振り返る！
本作は、アメリカの片田舎タルサを舞台に、仲間ゼロ・資金ゼロの絶体絶命の状況から新たな帝国を築き上げ、人脈・ビジネス・富を掌握する“タルサの王”ドワイト・マンフレディが、さらなる苛烈な覇権争いに身を投じていく物語。シーズン1配信時には、1日でのサービス加入者増加数が当時の最高記録を樹立。そしてシーズン2では、初回エピソードが世界で2110万人に視聴され、Paramount＋史上最多のグローバル初回視聴数を更新した。さらにシーズン2全体では、前シーズン比＋894％となる1億5900万回の視聴を記録。『ロッキー』や『ランボー』に続き、スタローン主演作として桁違いの人気シリーズへと進化を遂げている。
今回解禁された映像では、スタローン演じる“戦力外通告”を受けたマフィアのドワイトが、昔ながらの漢気あふれるやり方で“タルサの王”へと成り上がっていく姿が描かれている。2つの映像を観れば、わずか2分でドワイトとファミリーたちの下剋上ストーリーをおさらいできる。
シーズン1で描かれたのは、ドワイトがタルサの覇権を掌握しながら新たな“ファミリー”を築き上げていく始まりの物語だ。殺人の罪で25年服役し、スマートフォンもクレジットカードも持たず、運転免許証も失効したままタルサへ左遷されたドワイト。しかし、地元の合法マリファナショップからみかじめ料を巻き上げ、シマを手に入れるため恫喝まじりでビジネスを取り付けるなど、昔ながらの“マフィア”な手法と持ち前の漢気で血生臭い抗争を繰り広げ、やがて忠誠を誓う仲間を集めていく。
シーズン2では、薬物、カジノ、カービジネス、風力発電所へと次々に手を広げ、勢力を拡大するドワイトが、ファミリーとともに血で血を洗う抗争を勝ち抜き、“タルサの王”に成り上がる姿が描かれた。ハードなアクションはもちろん、服役後に確執のあった娘ティナとの物語、さらには敵対するATFタルサ支局の捜査官ステイシーや牧場を経営するマーガレットとのロマンスも織り交ぜられ、骨太な人間ドラマとしても見どころが多い。
そして迎えるシーズン3では、既得権益を守ろうとする者、成功者の富を奪おうとする者、かつて苦楽を共にした友――あらゆる人間に命を狙われるドワイトが、再びタルサの覇権をめぐる血塗られた抗争の渦中へと身を投じていく。
主演のスタローンは自身のインスタグラムで「このドラマを今ある姿に育ててくれた素晴らしいキャストとクルーに心から感謝を捧げたい。シーズン3の展開を皆に見てもらえるのが待ちきれない！」とコメントを発表。まだ本シリーズを観たことがない人にとっても、新章の幕開けとなるこの機会は、“究極の下剋上ドラマ”開幕の瞬間を目撃する絶好のチャンスだ。
ドラマ『タルサ・キング』シーズン3は、Paramount＋にて10月10日より独占配信。シーズン3第1話のみ10月10日〜16日までの1週間限定で、Paramount＋ Japan公式YouTubeチャンネルにて無料配信。
