中村仁美46歳、手作り牛タン弁当などが「美味しそう」「素敵」 弁当箱は曲げわっぱ 3児の母
お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹の妻でフリーアナウンサー・中村仁美が、7日までに自身のインスタグラムを更新。息子たちに作ったお弁当を披露した。
【写真】中村仁美46歳、手作り牛タン弁当などが「素敵」 過去のお弁当も（12枚）
中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母。料理投稿の数々が話題を呼んでおり、今回は「お弁当備忘録」と、8種類のお弁当を公開。
内容を「1 ふるさと納税牛タン弁当 2 チキンソテー弁当 3 麻婆豆腐弁当 4 義母ハムカツ弁当 5 鶏の照り焼き弁当 6 前夜の肉野菜ラーメンのスープ弁当 7 ミネストローネ＆ジャコのパスタ弁当 8 ハムチー＆タマゴのパン弁当」と説明。白米は兄弟でバリエーションをつけ、「次男くんには 相変わらずのソーセージ巻を」と明かした。
続けて「副菜を作り置きする気力ゼロのターン 彩りは 冷凍枝豆、キュウリの浅漬に全任 相変わらず変わり映えしないおかず達 長男が魚が食べられれば もう少しおかずの幅が広がるのか？ いや、結局変わらないか」とつづっていた。
ファンらかは「美味しそう」などのコメントや、多数の「いいね！」が贈られた。
引用：「中村仁美」インスタグラム（@nakamura_hitomi_official）
【写真】中村仁美46歳、手作り牛タン弁当などが「素敵」 過去のお弁当も（12枚）
中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母。料理投稿の数々が話題を呼んでおり、今回は「お弁当備忘録」と、8種類のお弁当を公開。
内容を「1 ふるさと納税牛タン弁当 2 チキンソテー弁当 3 麻婆豆腐弁当 4 義母ハムカツ弁当 5 鶏の照り焼き弁当 6 前夜の肉野菜ラーメンのスープ弁当 7 ミネストローネ＆ジャコのパスタ弁当 8 ハムチー＆タマゴのパン弁当」と説明。白米は兄弟でバリエーションをつけ、「次男くんには 相変わらずのソーセージ巻を」と明かした。
続けて「副菜を作り置きする気力ゼロのターン 彩りは 冷凍枝豆、キュウリの浅漬に全任 相変わらず変わり映えしないおかず達 長男が魚が食べられれば もう少しおかずの幅が広がるのか？ いや、結局変わらないか」とつづっていた。
ファンらかは「美味しそう」などのコメントや、多数の「いいね！」が贈られた。
引用：「中村仁美」インスタグラム（@nakamura_hitomi_official）