中村仁美のインスタグラムアイコン

写真拡大

　お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹の妻でフリーアナウンサー中村仁美が、7日までに自身のインスタグラムを更新。息子たちに作ったお弁当を披露した。

【写真】中村仁美46歳、手作り牛タン弁当などが「素敵」　過去のお弁当も（12枚）

　中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母。料理投稿の数々が話題を呼んでおり、今回は「お弁当備忘録」と、8種類のお弁当を公開。

　内容を「1 ふるさと納税牛タン弁当　2 チキンソテー弁当　3 麻婆豆腐弁当　4 義母ハムカツ弁当　5 鶏の照り焼き弁当　6 前夜の肉野菜ラーメンのスープ弁当　 7 ミネストローネ＆ジャコのパスタ弁当　8 ハムチー＆タマゴのパン弁当」と説明。白米は兄弟でバリエーションをつけ、「次男くんには　相変わらずのソーセージ巻を」と明かした。

　続けて「副菜を作り置きする気力ゼロのターン　彩りは　冷凍枝豆、キュウリの浅漬に全任　相変わらず変わり映えしないおかず達　長男が魚が食べられれば　もう少しおかずの幅が広がるのか？　いや、結局変わらないか」とつづっていた。

　ファンらかは「美味しそう」などのコメントや、多数の「いいね！」が贈られた。

引用：「中村仁美」インスタグラム（@nakamura_hitomi_official）