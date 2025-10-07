浅田舞、社交ダンス姿を披露 両親の美男美女ぶりも話題に
元フィギュアスケーターでタレントの浅田舞が6日までにインスタグラムを更新。社交ダンスを披露する姿や両親の2ショットを公開した。
【別カット】社交ダンスに興じる浅田舞の両親（ほか3枚）
浅田が投稿したのは複数のオフショット。写真には、15年ぶりに訪れたという韓国の街を楽しむ様子や、社交ダンス中の姿、さらに社交ダンスを楽しむ両親を嬉しそうに見つめる浅田の幼少期ショットも収められている。
彼女の投稿にファンからは「お父さんお母さんも美男美女」「舞ちゃんの笑顔が好き」「素敵なお父様とお母様ですね」などの声が集まっている。
■浅田舞（あさだ まい）
1988年7月17日生まれ、愛知県出身。フィギュアスケーターとして現役中は日本代表となり、数々の世界大会で成績を残し、引退後は多くのアイスショーに出演。2019年からは社交ダンスを本格的に始め、競技会にも参戦、2022年三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権（全日本シニアI）では準優勝という成績を残し、競技ダンスの世界でも注目を浴びている。
引用：「浅田舞」インスタグラム（@asadamai717）
【別カット】社交ダンスに興じる浅田舞の両親（ほか3枚）
浅田が投稿したのは複数のオフショット。写真には、15年ぶりに訪れたという韓国の街を楽しむ様子や、社交ダンス中の姿、さらに社交ダンスを楽しむ両親を嬉しそうに見つめる浅田の幼少期ショットも収められている。
彼女の投稿にファンからは「お父さんお母さんも美男美女」「舞ちゃんの笑顔が好き」「素敵なお父様とお母様ですね」などの声が集まっている。
1988年7月17日生まれ、愛知県出身。フィギュアスケーターとして現役中は日本代表となり、数々の世界大会で成績を残し、引退後は多くのアイスショーに出演。2019年からは社交ダンスを本格的に始め、競技会にも参戦、2022年三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権（全日本シニアI）では準優勝という成績を残し、競技ダンスの世界でも注目を浴びている。
引用：「浅田舞」インスタグラム（@asadamai717）