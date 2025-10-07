本田真凜、キツネ耳×ポーズでキュート全開「めっちゃ可愛い」「似合いすぎ最高」
プロフィギュアスケーター、女優の本田真凜が6日までにインスタグラムを更新。キツネ耳を付けたソロショットを公開すると、ファンから称賛の声が相次いだ。
【別カット】凛々しい表情でキツネ耳×ポーズを披露する本田真凜（ほか4枚）
本田が「キツネチームでした 嬉しい」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはオープンショルダーのブラウスとキツネ耳を付けた本田が、可愛いポーズでカメラを見つめる姿が複数収められている。
彼女の投稿にファンからは「めっちゃ可愛いです」「めっちゃ可愛いくて似合いすぎ最高かよー!!」「こんな可愛い狐見たことねえ!!」などの反響が寄せられている。
■本田真凜（ほんだ まりん）
2001年8月21日生まれ。京都府出身。幼少期からフィギュアスケートをはじめると2015年のJGPクロアチア大会で優勝。以降、数々の大会で好成績を残す。2024年1月に同季限りでの引退とプロスケーターへの転向を表明。9月5日公開の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』に女優として出演している。
引用：「本田真凜」インスタグラム（@marin_honda）
