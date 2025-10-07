「まるで別人」はいだしょうこ、雰囲気ガラリなビジュアルにファン騒然「誰？」「とんでもない可愛さ」
歌手でタレントのはいだしょうこが5日までにインスタグラムを更新。移動中のオフショットを公開すると、ファンから驚きの声が寄せられた。
【写真】はいだしょうこ、雰囲気ガラリなプライベートショット
はいだが「たまには、プライベートしょこも載せちゃう」と投稿したのは、新幹線で移動中の姿をスタッフが撮影したオフショット。写真には、黒キャップをかぶってお菓子を食べるはいだのリラックスした姿が収められている。
彼女のプライベートを記録した貴重なオフショットに、ファンからは「誰？と思ったら歌の美人お姉様じゃ〜ないですか？」「隠しきれないオーラと、とんでもない可愛さ」「可愛い過ぎる びっくりするぐらいに」などの反響が集まっている。
■はいだしょうこ
1979年3月25日生まれ。東京都出身。小学生の頃に「全国童謡コンクール」でグランプリを受賞。宝塚音楽学校を経て、1998年に宝塚歌劇団に入団し、“千琴ひめか”の芸名で主に娘役として活躍した。2002年秋に退団すると、2003年4月に『おかあさんといっしょ』の第19代目うたのおねえさんに就任。芸名を本名のひらがな表記に改めて、2008年3月28日まで出演した。以降も歌手、女優、タレントとして活躍中。
