さらば森田、超大物歌手の誕生日イベントMC担当「今年一番意味わからんお仕事」 ファンも驚き「すごい」
お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢が7日、自身のインスタグラムを更新し、「今年一番意味わからんお仕事」と超大物歌手のバースデーパーティのMCを担当したことを報告し、ファンを驚かせた。
【写真】この3ショットは新鮮！ さらば＆超大物歌姫の3ショット
森田は「浜崎あゆみさんのバースデイパーティーのMCという今年一番意味わからんお仕事いただきました」と報告し、相方の東ブクロと浜崎あゆみとの3ショットを公開している。
「あのayuがゲス芸人に対して『お会いしたかったんです』って言ってきた時はマジで意味わからんすぎてヘラヘラするしかなかったです」と90〜2000年代の日本を席巻した歌姫からのラブコールを振り返りつつ、「腰の低さと人間力がいかつい人でした」と、浜崎の人柄も絶賛している。
さらばが担当した「今年一番意味わからんお仕事」について、コメント欄でも「すごいっ」「お二人の人柄の良さが会いたい！！って思わせてくれたんだろうなって思います」すごいですねー！ブクロさん世代だからビックリしただろうなぁ」「登り詰めましたね！社長！！」といった声が寄せられている。
引用：「森田哲矢（さらば青春の光）」インスタグラム（@saraba_morita）
