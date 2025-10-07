モー娘。元リーダー、初ライブ“思い出の地”で後輩たちの勇姿見守る
元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が、6日にインスタグラムを更新し、同グループの記念すべき初めてのライブの地で、現メンバーの後輩たちのライブを鑑賞したことを報告した。
【写真】モー娘。2代目リーダー飯田圭織、現リーダー野中美希との2ショット
飯田は「LINE CUBE SHIBUYAへモーニング娘。’25の LIVEへ行って来ました」「久しぶりのモーニング娘。のパフォーマンス とっても素敵で元気をたくさん貰いました」と報告。
LINE CUBE SHIBUYAは、かつては渋谷公会堂として知られ、1998年のモー娘。初代メンバーでの初ライブを開催した地でもある。飯田は「この会場はモーニング娘。の初ライブを行った場所 （渋谷公会堂）なので感慨深い物もあり、素敵に歌い継いでくれる逞しい後輩ちゃん達にモーニング娘。として活動してくれている事に改めて感謝しました」と思いを明かしいる。
そんな飯田は「新リーダー野中美希ちゃんも素敵に頑張っていました」と11代目の現リーダー、野中との2ショットを公開している。
■飯田圭織（いいだ かおり）
1981年8月8日生まれ。北海道出身。1998年にモーニング娘。 1期メンバーとして「モーニングコーヒー」でメジャーデビュー。中澤裕子卒業後は、2代目リーダーに就任してグループの発展に重要な役割を果たした。2005年1月には、7年間在籍したモーニング娘。を卒業し、その後はタレントとして活躍中。
引用：「飯田圭織」インスタグラム（＠iidakaori.official）
