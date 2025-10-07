国民スポーツ大会陸上最終日

第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技は7日、滋賀・平和堂HATOスタジアムで最終日が行われ、大会最終種目となる成年少年男女混合4×400メートルリレー決勝で、女子800メートル日本記録保持者・久保凛（東大阪大敬愛高3年）が大阪のアンカーとして力走した。高校最後のトラックレースのラスト種目で5位入賞に貢献し、レース後は充実感を漂わせた。

大会最終種目で行われた混合マイルリレー決勝。5番手でバトンを受けた久保は前と距離が空く状況だったが、歯を食いしばって力走した。抜けなかったものの、最後の直線で追い上げてフィニッシュし、大阪は3分20秒58で5位入賞。福島が兵庫と0秒01差の大激戦を制して3分18秒67で優勝した。

久保は「トラック最後の試合で、マイルも初めて走らせていただき、マイルの楽しさも知ることができた。大阪を背負わせていただいて走るのが幸せで、4走という責任感も感じる。いろんな感情を感じることができて、すごい良い経験だったと思います」と充実感を漂わせた。

今大会、4日の“本職”少年女子A800メートル決勝で昨年自身がマークした大会記録を更新する2分1秒72で連覇を飾った。中1日で前日6日の混合マイルリレー予選に出場。混戦の2番手でバトンをもらったが、最後の直線で逆転して1着で決勝進出した。400メートルは春に走ったことがあったが、マイルリレーの出場は初。「走りたいです！」と志願しての参戦だった。

決勝のレースはバトンをもらう時点で前とは離され、後ろとは詰まっている状況。「後ろは何も考えず、前だけを追って、ベテランの選手ばっかりで追いつかずに終わってしまったけど（笑）。（順位を）維持できたので良かったかなと思います」と振り返った。

表彰台には届かなかったものの、やり切った様子の久保。「メダルとか（優勝者に与えられる）『ひこにゃん』（のぬいぐるみ）とか欲しかったけど（笑）。全員で戦った結果が5位。悔いなく終われたので良かった」と笑顔で話し、高校最後となるトラックレースを終えた。

久保は高校在学中にインターハイ3連覇、日本選手権2連覇、日本記録樹立など輝かしい実績を数々残した。記憶に新しい9月の東京世界陸上にも出場。今大会は800メートル予選、決勝、マイルリレー予選、決勝の計4レースを走り、冬は駅伝レースに出場する見込み。



（THE ANSWER編集部）