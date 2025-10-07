皆藤愛子41歳、アイドルすぎる！一日警察署長の制服ショット「何でも言うこと聞いてしまう」「逮捕されたい」
フリーアナウンサーの皆藤愛子（41）が、自身のインスタグラムを更新し、警視庁北沢警察署の一日署長に就任したことを報告した。
【写真】41歳に見えない！ピーポくんデレデレ…婦警姿の皆藤愛子
制服姿の写真をアップしながら「本日、北沢警察署で一日警察署長をつとめさせていただきました」と説明。
「トークショーでは原署長のご指導のもと、皆さんと一緒に闇バイトについてなどじっくり勉強させていただきました。国士舘大学のチアの皆さんのパフォーマンスなどもあり、とても楽しい時間でした 暑い中来てくださった皆さん、お会いできて嬉しかったです！北沢警察署の皆さまも本当にありがとうございます」と伝えた。
ピーポくんとの2ショットなど多くの写真を投稿しており、これにファンは「こんな素敵な婦警さんが居たら何でも言うこと聞いてしまう」「あいちゃんに毎日逮捕されたい」「こんな可愛い警察官なら捕まえて欲しいです」「今度ミニスカポリスの制服着て！」「どうみてもアイドルですね」などと反応している。
