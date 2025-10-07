ココウェルとNPO法人DEAR MEは、2025年10月19日(日)に東京・表参道にて、サステナブルイベント「ココから世界はちょっと変わる」を共催します。

フィリピンの貧困や環境問題について考え、学び、対話し、行動につなげることを目的とした体験型のイベントです。

ココウェル／DEAR ME サステナブルイベント「ココから世界はちょっと変わる」

日時：2025年10月19日(日) 10:00〜17:00

会場：LIGHT BOX GALLERY (東京都港区南青山5丁目15-9 フラット青山103)

アクセス：表参道駅 B1出口より徒歩8分

主催：NPO法人DEAR ME／株式会社ココウェル

フィリピンのココナッツ製品を通じて生産者支援を行う「ココウェル」と、ファッションを通じてフィリピンの子どもたちへの支援活動を行う「NPO法人DEAR ME」

フィリピンの貧困や環境問題に長年取り組んできた両団体が、それぞれの活動を通じて得た知見を共有し、参加者が社会課題を自分ごととして考えるきっかけを提供する体験型イベントを開催します。

トークショー

第1部 (12:00-12:40)

テーマ：「フィリピンと出会って、自分が変わった日」

株式会社ココウェルの水井裕代表と、NPO法人DEAR MEの西側愛弓代表理事が登壇します。

オンライン中継 (12:40〜13:00)

フィリピンのファッションスタジオ“coxco Lab”から、現地の様子を伝えるオンラインツアーも実施されます。

第2部 (15:00-15:40)

テーマ：「今日からできる“サステナブルな一歩”」

サステナブルライフスタイルクリエイターの鈴木里奈さん、前本美結さんらをゲストに迎え、日常に取り入れられるサステナブルなアイデアについて語り合います。

ワークショップ・展示

ココナッツの廃材などを活用した、親子で楽しめるワークショップが実施されます。

ココナッツ器お皿絵付け体験 (所要時間 60分)ココナッツビーズアクセサリー作り (所要時間 15〜30分)ココナッツリップクリーム作り (事前予約制／所要時間 30〜40分)

また、会場ではフィリピンでの活動の様子を伝える写真や動画、DEAR MEが手掛けたファッションショーの映像なども展示されます。

参加方法

トークショーおよびリップクリーム作りワークショップは事前予約制です。

その他のコンテンツは自由に参加できます。

参加希望の方は、専用の申し込みフォームからの予約が必要です。

フィリピンの現状やサステナブルな取り組みについて、第一線で活躍する人々の生の声を聞ける貴重な機会。

ココナッツを使った楽しいワークショップもあり、気軽に参加しながら、世界がちょっと変わる”はじめの一歩”を踏み出せるイベントです。

ココウェルとNPO法人DEAR MEが共催するサステナブルイベント「ココから世界はちょっと変わる」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post トークショーやワークショップも！ココウェル／DEAR ME サステナブルイベント「ココから世界はちょっと変わる」 appeared first on Dtimes.