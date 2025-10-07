喫煙所システムや住宅用ビルトイン空気清浄ユニットを手掛ける株式会社トルネックスは、機械工場などで発生するオイルミストを集塵する「リドエアートルネックス」の新機種「RB600」を2025年10月より販売開始。

消費電力を従来品の約3分の1に抑えた圧倒的な省エネ性能と、目詰まりしにくい電子式集塵フィルタが特徴のオイルミストコレクターです。

トルネックス オイルミストコレクター「リドエアートルネックス RB600」

発売時期：2025年10月

価格：オープン価格

型式：RB600

寸法：W870×D520×H485 mm

重量：50kg

最大処理風量：600m3/h

電源：単相3線式 AC200V 50/60Hz

機械工場では、金属加工時に使用する切削油がオイルミストとなって浮遊し、作業スタッフの健康被害や転倒事故、設備故障の原因となることがあります。

「リドエアートルネックス RB600」は、トルネックス独自の電子式集塵技術を用いてオイルミストを効果的に除去するために開発されました。

工作機器に接続することでオイルミストを効率的に捕集し、清浄な空気を工場内へ排出することで、安全で快適な作業環境づくりに貢献します。

主な特長

圧倒的な省エネ性能

消費電力はわずか230W(50Hzエリアでの使用時)。

同風量タイプの一般的な製品(約700W)と比較して約3分の1の消費電力で稼働するため、既存のコレクターと交換することで電気代の大幅な削減が期待できます。

電子式集塵フィルタによる安定性能

粒子を帯電させて効率的に捕集する電子式集塵フィルタを採用。

フィルタの目詰まりによる風量低下が起こりにくく、長期間にわたって安定した吸引性能を維持します。

全国を網羅するメンテナンス体制

メンテナンスは全国どこでもメーカーに委託可能。

工場スタッフはメンテナンス作業から解放され主業務に専念できるため、生産性の向上にも寄与します。

電気代の削減分をメンテナンス委託費に充当することで、コストアップを抑えた運用も可能です。

個別設置タイプでレイアウト変更にも対応

「RB600」は、工作機1台ずつに設置する個別設置タイプです。

そのため、工場のレイアウト変更にも柔軟に対応することができます。

「リドエアートルネックス RB600」は、機械工場の労働環境改善とランニングコストの削減を同時に実現する画期的なオイルミストコレクターです。

確かな集塵力と安定した性能、そして圧倒的な省エネ性能で、持続可能な製造業の発展をサポートします。

トルネックスのオイルミストコレクター「リドエアートルネックス RB600」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 消費電力約3分の1の圧倒的な省エネ性能！トルネックス オイルミストコレクター「リドエアートルネックス RB600」 appeared first on Dtimes.