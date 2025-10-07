JBLは、10月7日より開催されたAmazonプライム感謝祭にて、ワイヤレスイヤフォンやBluetoothスピーカー、サウンドバーなどを最大48% OFFのセール価格で販売する。

主なセール対象製品としては、スケルトンデザインの完全ワイヤレスイヤフォン「JBL Tune Beam Ghost」は通常13,420円のところ30% OFFの9,400円、ディスプレイ搭載の充電ケースを付属した完全ワイヤレスイヤフォン「JBL Live Buds 3」は通常18,700円のところ17% OFFの15,400円で販売中。

また、着脱可能な充電池内蔵ワイヤレス・リアスピーカーを搭載した5.1.2chサウンドバー「JBL BAR 800」は通常99,990円のところ30% OFFの69,990円、100W大出力のポータブルスピーカー「JBL PartyBox Encore」は通常32,450円のところ15% OFFの27,583円、防水・防塵設計のBluetoothスピーカー「JBL CHARGE5(ホワイト)」は通常24,200円のところ48% OFFの12,500円となっている。

セール対象製品とセール価格(オフ率)は以下の通り。

Wi-Fiスピーカー「JBL Authentics 500」79,200円(20%) サウンドバー「JBL BAR 800」69,990円(30%) 完全ワイヤレスイヤフォン「JBL Live Buds 3」15,400円(17.6%) 完全ワイヤレスイヤフォン「JBL Endurance Race 2」8,800円(20%) 完全ワイヤレスイヤフォン「JBL Tune Beam 2」10,736円(20%) 完全ワイヤレスイヤフォン「JBL Tune Beam 2 Ghost」12,716円(15%) 完全ワイヤレスイヤフォン「JBL Tune Beam Ghost」9,400円(30%) 完全ワイヤレスイヤフォン「JBL Wave Beam 2」6,424円(20%) 完全ワイヤレスイヤフォン「JBL Wave Beam」4,950円(17%) ワイヤレスヘッドフォン「JBL Tune770NC」9,900円(37%) ゲーミングヘッドセット「JBL Quantum 360P」10,240円(20%) ゲーミングヘッドセット「JBL Quantum 200」4,400円(20%) ヘッドセット「JBL Free WFH」3,184円(20%) 有線イヤフォン「JBL Tune 305C」(4色)2,816円(20%) サウンドバー「JBL BAR 800」69,990円(18%) サウンドバー「JBL Cinema SB580」31,680円(20%) ポータブルスピーカー「JBL CHARGE5」(ホワイト)12,500円(48%) パーティースピーカー「JBL PartyBox Encore」27,583円(15%) ポータブルスピーカー「JBL Charge Essential 2」11,500円(34%) ポータブルスピーカー「JBL GO Essential」3,080円(20%) スピーカーケーブル「JBL JSC450-3M2」(3M2本)6,336円(20%) ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください