つなぎを着て本格的な整備士体験！Dr.Drive横浜港北インターTS「未来の整備士大集合！キッズ整備士体験」

神奈川県横浜市の「Dr.Drive横浜港北インターTS」にて、お子様向けの無料イベント「未来の整備士大集合！キッズ整備士体験」が2025年11月2日に開催されます。

5才から12才までのお子様を対象に、本物のつなぎを着て、最新の整備工場で車の整備や点検を楽しみながら学べる体験イベントです。

Dr.Drive横浜港北インターTS「未来の整備士大集合！キッズ整備士体験」

開催日：2025年11月2日(日)

開催場所：Dr.Drive横浜港北インターTS (神奈川県横浜市都筑区川向町字南耕地2003番1)

対象年齢：5才〜12才 (保護者同伴)

参加費：無料

参加方法：事前申込必須 (先着順)

自動車など乗り物が好きなお子様におすすめの「キッズ整備士体験」イベントが開催されます。

参加者は実際につなぎとキャップを着用し、気分はすっかり本物の整備士。

1家族に1人スタッフがアテンドしてくれるので、安心して最新の整備工場での点検や整備を楽しみながら学ぶことができます。

豊富な体験内容

車の点検・整備、ホイールナット緩み点検、最新洗車機での洗車、塗装体験、水消火器体験など、盛りだくさんの内容です。

主な体験内容

車の点検・整備を体験してみよう車のホイールナット緩み点検体験洗車のプロになろう最新の整備工場設備を知ろう塗装体験消火器体験整備士さんになりきろう（写真撮影）

最後は整備士になりきって記念撮影も楽しめます☆

開催時間・参加方法

体験は各部20名様限定で、事前申込が必須です（先着順）。

開催時間（各部60分）

第1部 9:30〜10:30 (受付開始9:15)第2部 11:00〜12:00 (受付開始10:45)第3部 13:00〜14:00 (受付開始12:45)第4部 14:30〜15:30 (受付開始14:15)

参加方法

参加希望の方は、下記メールアドレスへ必要情報を送信してください。

応募先メールアドレス： shinkijk@eneos-wing.co.jp

必要情報：(1)名前 (2)住所 (3)電話番号 (4)参加希望時間 (5)参加希望人数

参加賞＆ハズレ無しの大抽選会

体験に参加したお子様には、景品とお菓子がプレゼントされます。

さらに、体験後のアンケートに記入すると、豪華景品が当たるハズレ無しの大抽選会に参加できます！

本物の整備士さながらの体験ができる、乗り物好きのお子様にとって夢のようなイベントです。

点検から洗車、塗装まで盛りだくさんの内容で、楽しみながら車の仕組みや安全について学べる貴重な機会。

参加費無料でプレゼントまで貰える、親子で楽しめるおすすめイベントです！

Dr.Drive横浜港北インターTSで開催される「未来の整備士大集合！キッズ整備士体験」の紹介でした。

